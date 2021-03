CRAC x Anápolis – 15/3: onde assistir o jogo do Campeonato Goiano 2021

CRAC e Anápolis encerram a 4ª rodada do Campeonato Goiano 2021 nesta segunda-feira (15). Às 15h30 (horário de Brasília), a bola rola para o confronto no Estádio Clube do Povo, em Catalão, no Estado de Goiás. Enquanto Leão do Sul busca sua primeira vitória na competição, Galo da Comarca tenta se manter dentro do G-4. Saiba onde assistir .

CRAC x Anápolis: como assistir ao vivo Goianão 2021?

Onde assistir CRAC x Anápolis: canal da Federação Goiana de Futebol (FGF TV) no Youtube

O confronto entre CRAC e Anápolis nesta segunda (15), não terá transmissão na televisão aberta, assim como na aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo pelo canal da federação no Youtube.

Como as equipes chegam para o jogo?

Ainda sem vencer no Campeonato Goiano 2021, o CRAC terá o fator casa para buscar sua primeira vitória no estadual. Com dois empates e uma derrota, o Leão do Sul está em quinto lugar no Grupo A, um ponto à frente do Jataiense, lanterna da chave. Na rodada de estreia, o CRAC empatou em 1 a 1 com o Itumbiara. Na sequência, perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0, e então ficou no 1 a 1 com o clube de Jataí.

Já o Anápolis soma duas derrotas, mas conquistou uma vitória no estadual. Na primeira rodada o clube perdeu para o Grêmio Anápolis por 3 a 1, mas conseguiu se recuperar no jogo seguinte, ao vencer o Itumbiara pelo placar mínimo. No entanto, na última partida, o clube voltou a sair com o revés do campo, e perdeu para o o Dragão por 2 a 0.

Onde e quando será CRAC e Anápolis?

CRAC e Anápolis se enfrentam nesta segunda (15) em jogo que então fecha a quarta rodada do Goianão 2021. Com mando de campo do Leão do Sul, a partida será realizada no Estádio Clube do Povo, em Catalão, Goiás.

Quem apita o jogo entre CRAC e Anápolis?

Árbitro: Gabriel Queiroz

Assistente 1: Cristhian Passos

Assistente 2: Carlos de Sousa

4º Árbitro: Lee Harisson dos Santos

Tabela 4ª rodada do Campeonato Goiano 2021

Atlético-GO 2 x 0 Grêmio Anápolis

Itumbiara 2 x 1 Jataiense

Vila Nova 5 x 0 Iporá

Aparecidense 1 x 0 Goiás

Goianésia x Jaraguá

CRAC x Anápolis

