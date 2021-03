CRB e ABC: onde assistir e horário do jogo de hoje [30-3]

De olho na liderança do Grupo A, o CRB recebe o ABC nesta segunda-feira (30), em confronto válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2021. Vindo de empate diante do Vitória, o Galo terá pela frente o Alvinegro Potiguar, invicto no torneio até então. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, o popular Trapichão, em Maceió (AL).

Como assistir ao vivo CRB e ABC?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto da Copa do Nordeste ao vivo a partir das 19h30. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Onde e quando será CRB e ABC?

A partida desta 6ª rodada da Copa do Nordeste 2021 está prevista para esta terça-feira, 30 de março. Por ser mando de campo do Galo, o confronto será realizado então no Estádio Rei Pelé, o popular Trapichão, em Maceió (AL).

Após perder na rodada de estreia para o Fortaleza por 1 a 0, a equipe alagoana não perdeu mais; engatou uma sequência de duas vitórias e dois empates ao vencer Sport por 2 a 0 e Botafogo-PB por 2 a 1, mas empatar com CSA e Vitória em 1 a 1. O CRB soma oito pontos no atual Nordestão, e na vice-liderança do Grupo A, está a dois pontos do líder Bahia.

Por outro lado, o Alvinegro Potiguar fez apenas quatro jogos no torneio regional. No entanto, não perdeu nenhum duelo e passou por Santa Cruz por 1 a 0 e Treze por 2 a 0, mas empatou com Ceará e Confiança em 1 a 1. Com oito pontos, o ABC está em quarto no Grupo B, a três pontos do líder Fortaleza.

Tabela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza

Confiança 0 x 0 Vitória

Domingo

Bahia 5 x 0 Altos

Segunda

Sampaio Corrêa x Salgueiro – 19h30

Terça

CRB X ABC – 19h30

Quarta

Ceará x CSA – 19h30

Santa Cruz x Sport – 21h30

1/4

Treze x Botafogo – 19h30

