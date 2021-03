Neymar no topo: veja a lista dos pontas mais valiosos do futebol

O site Transfermarket, especializado em valores de mercado no futebol, fez o levantamento sobre os 10 pontas mais valiosos do futebol mundial atualmente. Principal jogador da Seleção Brasileira nos últimos anos, Neymar é o único brasileiro na lista, mas fica na segunda posição, com um valor abaixo de um companheiro seu de PSG. Todos os jogadores presentes no top-10, atuam nas grandes ligas europeias, e além de Neymar, o argentino Lionel Messi é o único representante do futebol sul-americano.

Qual o valor de Neymar ?

De acordo com site Transfermarket, Neymar tem o valor de 128 milhões de euros (R$ 850 milhões). Estes valores, deixam o brasileiro na segunda posição do ranking, atrás apenas de Kylian Mbappé. O francês, companheiro do camisa 10 do PSG, tem um valor estipulado em 180 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), e é isolado o ponta mais caro.

A primeira colocação é a mesma desde o último levantamento, realizado no ano passado. Na ocasião, o camisa 7 de Paris ficou na liderança, mas Neymar e o inglês Raheem Sterling, do Manchester City, dividiram a segunda colocação, ambos com o mesmo valor.

O ponta dos Citzens atualmente divide a quarta posição com o seu conterrâneo Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e Sadio Mané, do Liverpool. Ambos avaliados então em R$100 milhões de euros. Na terceira posição, aparece o egípcio Mohamad Salah, mas com R$110 milhões de euros.

Completa então a lista os pontas: Marcus Rashford, do Manchester United, avaliado em 85 milhões de euros, junto de Son Heung-min, do Tottenham com o mesmo valor. Por fim, companheiros de Barcelona, Ansu Fati e Lionel Messi, fecham a lista do Top-10 pontas mais caros, avaliados em R$80 milhões de euros.

Quais brasileiros na lista de pontas mais caros?

Além de Neymar, Richarlison possui um alto valor e também aparece na lista. No entanto, o camisa 7 de Everton está na 13ª posição, ao lado de Paulo Dybala, da Juventus e então Leroy Sané, do Bayern de Munique. Ambos estão avaliados em 60 milhões de euros.

Os pontas mais valiosos do mundo

1 – Kylian Mbappé – 180 milhões de euros

2 – Neymar (BRA, Paris Saint-Germain) – 128 milhões de euros

3 – Mohamed Salah (EGI, Liverpool) – 110 milhões de euros

4 – Jadon Sancho, Raheem Sterling e Sadio Mané – 100 milhões de euros

7 – Marcus Rashford e Son Heung-min – 85 milhões de euros

9 – Ansu Fati e Lionel Messi – 80 milhões de euros

Diferenças entre as listas

Em comparação com a lista de pontas mais valiosos de 2020, saíram Bernardo Silva, do City, Eden Hazard, do Real Madrid, e Sané, do Bayern. No entanto, entraram Rashford, Son e Ansu Fati.

Além dos dois sul-americanos, o argentino Messi e o brasileiro Neymar, a lista é composta por um senegalês, Sané, um sul-coreano, Son e um egípcio, Salah. O restante, todos são jogadores europeus: Sancho, Sterling e Rashford (ingleses), Mbappe (francês) e Ansu Fati, embora tenha nascido no Guiné-Bissau, joga pela seleção da Espanha.

+ Salário de Messi: saiba como o craque gasta sua fortuna de R$1 bilhão