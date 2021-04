Criciúma x Metropolitano jogo hoje – 12/4: veja como assistir e horário

No confronto dos desesperados, o Criciúma recebe o Metropolitano no Estádio Heriberto Hülse, às 19h (horário de Brasília), desta segunda-feira (12), na 9ª rodada do Campeonato Catarinense 2021. Na lanterna do Estadual, o Tigre encara o penúltimo colocado, com o objetivo de conquistar os três pontos no confronto direto e iniciar uma reação na competição. Veja então como assistir ao vivo o confronto.

Criciúma x Metropolitano: como assistir ao vivo

O duelo catarinense entre Criciúma e Metropolitano não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibido na fechada. O torcedor que quiser acompanhar a partida no entanto, terá que acessar o site TV NSports. O site transmitirá ao vivo e com exclusividade a partir das 19h00.

No entanto, para assistir o confronto na plataforma pay-per-view é preciso ser assinante, e os pacotes são:

Pacote Pay-Per-View com todos os jogos transmitidos no FutebolCatarinense.TV + R$80 de Bônus Betsul – R$109,90

Pacote Pay-Per-View com apenas os jogos do seu time transmitidos no FutebolCatarinense.TV – R$79,90

Onde e quando será Criciúma x Metropolitano?

O Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), recebe o confronto da equipe da casa diante do Metropolitano às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense 2021.

Na lanterna da competição, o Tigre possui quatro derrotas e quatro empates, e busca sua primeira vitória no Estadual. No entanto, caso não conquiste os três pontos no confronto direto, o Criciúma terá chances reais de queda no Campeonato Catarinense 2021. Para piorar o cenário, a equipe está sem treinador, visto que Hemerson Maria foi demitido, na semana retrasada.

Por outro lado, a equipe do Metropolitano também precisa da vitória no duelo. Com um ponto a mais, a equipe está na penúltima posição, mas mesmo que vença, não alcança o Hercílio Luz, primeira equipe fora da degola, com nove pontos. Em oito jogos, o clube conquistou apenas uma vitória, mas dois empate e cinco derrotas.

Tabela da 9ª rodada do Campeonato Catarinense

Juventus 1 x 1 Marcílio Dias

Chapecoense 3 x 1 Próspera

Brusque 2 x 1 Hercílio Luz

Domingo

Avaí 0 x 0 Concórdia

Figueirense 1 x 1 Joinville

Segunda

Criciúma x Metropolitano – 19h

