Cristiano Ronaldo marca e Juventus vence o Spezia no Italiano

Jogando em casa, a Juventus venceu o Spezia por 3 a 0 nesta terça-feira (02) em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Com gols de Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo, o time bianconero segue em terceiro lugar com apenas três pontos de diferença com o vice-líder Milan. Então, veja como foi a partida.

Juventus x Spezia no Campeonato Italiano

O primeiro tempo começou morno. A equipe visitante conseguiu ameaçar a defesa da Juve com Maggiore e Erlic. Aos 8 minutos, Chiesa conseguiu marcar o primeiro gol, mas foi anulado por impedimento. O jogador continua no ataque aos 14, mandando a bola pra fora. Mais uma vez, aos 23, Farias conseguiu chegar bem para o Spezia, mas a defesa da casa tirou.

A partida só mudou com a Juventus conseguindo reagir e pressionando completamente o Spezia com Kulusevski, Chiesa e Cristiano na metade do primeiro tempo. Assim, a melhor chance aconteceu aos 41 minutos com Cristiano em chute de pé direito acertando a trave.

A segunda etapa começou mais agitada. Ambos os lados tiveram boas oportunidades de ataque. Então, a partir dos 17 minutos, a Juventus assumiu o controle. Morata saiu do banco e ao receber de Bernardeschi, mandou para o fundo das redes de Provedel. No mesmo instante, o gol foi analisado pelo VAR mas, segundos depois, foi validado.

No minuto 26, Chiesa aproveitou o rebote e fez o segundo da partida. Cristiano teve falta para cobrar mas parou na defesa de Provedel. Entretanto, o artilheiro do Campeonato Italiano não passou em branco. Aos 43, o português recebeu de Bentacur e, cara a cara com o goleiro, acertou em cheio as redes.

No finalzinho, o Spezia teve a chance de marcar gol de honra em pênalti ao seu favor depois do árbitro verificar o VAR. Galabinov cobrou, mas Szczesny defendeu, terminando em 3 a 0 para a Juventus.

Escalações:

Juventus: Szczesny; Danilo, Alex Sandro, Demiral, Frabotta; Bentacur, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Spezia: Provedel; Marchiazza, Vignali, Erlic, Terzi; Leo Sena, Maggiore, Estévez; Nzola, Gyasi, Diego Farias.

Cristiano Ronaldo na artilharia do Campeonato Italiano

Este foi o 20º gol de Cristiano Ronaldo na temporada com a camisa da Juventus. Com esse resultado, o português segue como artilheiro do Campeonato Italiano, tendo Lukaku e Ibrahimovic logo atrás. Então, confira como foi o gol de Cristiano nesta terça-feira (02) contra o Spezia.

ELE JOGA, ELE MARCA! ✅ O artilheiro do #ItalianoNoEstádio marcou mais um, já no finalzinho da partida contra o Spezia. IMPARÁVEL! 🎙️: @LFFreitas pic.twitter.com/wsbn7TLX4b — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) March 2, 2021

Próximo compromisso de Juventus e Spezia

No fim de semana, as equipes entram em campo novamente pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. No sábado (06), o Spezia recebe o Benevento às 11h.

Já a Juventus também joga em casa contra a Lazio às 16h45.

