Cruzeiro x Oeste: saiba onde assistir confronto do Brasileiro Série B

Cruzeiro x Oeste se enfrentam nesta quarta (13), e fecham a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o objetivo de confirmar sua permanência na segunda divisão, a Raposa encara o Oeste, lanterna da competição, e que tem grandes chances de cair para a Série C. A bola rola às 21h30, na Arena Independência.

Onde assistir Cruzeiro x Oeste pela Série B?

A partida entre Cruzeiro x Oeste pela Série B terá transmissão da TV aberta. A Rede Globo exibe a partida, no entanto apenas para o Estado de Minas Gerais. SporTV e Premiere, exibem o confronto na TV fechada, mas para todo o Brasil.

Cruzeiro busca se firmar na Série B

Após uma sequência negativa de resultados, a Celeste voltou a vencer na última rodada. O time de Felipão venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, e então ficou mais próximo de se garantir na segunda divisão para a próxima temporada. Atualmente a equipe soma 44 pontos e está em 13º colocado.

A Raposa não terá o atacante Willian Pottker à disposição para o jogo. Isso porque o atleta foi expulso contra o Sampaio Corrêa, assim como o meia Giovanni Piccolomo. Outra baixa é do volante Jadsom Silva, que acionou o clube na Justiça do Trabalho. No entanto, Felipão conta com o retorno do zagueiro Manoel.

Praticamente rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro, o Oeste tenta lutar de cabeça erguida nas rodadas finais. Lanterna da competição, a equipe soma 23 pontos – 13 a menos que o Figueirense, que está na 17ª colocação. As chances do Oeste permanecer na Série B, são remotas.

Escalações

Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jadson, Adriano e Filipe Machado; Stênio (Marcelo Moreno), Airton e Rafael Sobis.

Oeste: Caíque França; Raí Ramos, Vitão, Maurício Barbosa e Rael; Lídio, Yuri e Caio; Pedrinho, Bruno Alves e Fábio.