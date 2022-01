CSA x Jacyobá: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo – 27/01

Abrindo as competições da segunda rodada do Campeonato Alagoano, as equipes de CSA x Jacyobá se enfrentam nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio Rei Pelé. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo do CSA hoje

O Eleven Sports vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 20h.

O serviço está disponível através do site (www.elevensports.com) ou pelo aplicativo de maneira gratuita para baixar no Android e iOS. O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports pelo aplicativo ou site (www.elevensports.com)

Escalações de CSA x Jacyobá

Nenhuma das equipes tem baixas para o confronto desta quinta. Por isso, mesmo com o CSA sendo o favorito, o jogo promete ser acirrado nos gramados.

Escalação de CSA: Marcelo Carné; Cedric, Douglas Nascimento, Marcel, Diego Renan; Giva Santos, Gabriel, Marco Túlio; Clayton, Dalberto, Felipe Augusto

Escalação de Jacyobá: Tacio; Elson Rabelo, Kemerson, Luis Fernando, Michel Dallo, Alvaro Alves, Jadiel, Emerson, Rudnei, João Rosa, Móises

Como estão as equipes na temporada?

O CSA se mantém em segundo lugar no Campeonato Alagoano depois de vencer o Desportivo Aliança na primeira rodada da nova temporada. Com os três pontos conquistados, o elenco azul se mantém atrás do ASA, que leva vantagem no saldo de gols.

Enquanto isso, o time do Jacyobá foi goleado por 5 a 0 jogando em casa pela primeira rodada pelo ASA. Com esse resultado, o elenco terminou a semana na lanterna do Campeonato Alagoano sem pontos marcados, isto é, na zona de rebaixamento. Por isso, a vitória nesta quinta-feira é muito importante aos visitantes.

