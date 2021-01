CSA x Moto Club: onde assistir e escalações do jogo da Copa do Nordeste

CSA e Moto Club se enfrentam nesta terça-feira (26), em partida válida pelo jogo da volta da fase classificatória da Copa do Nordeste. Logo depois de empatarem no primeiro confronto em 0 a 0, os times voltam a se enfrentar pela competição, mas no Estádio Rei Pelé, às 21h30.

Onde assistir a partida entre CSA x Moto Club?

O confronto entre CSA e Moto Club na Copa do Nordeste não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a Claro TV e a SKY exibem a partida no pay-per-view, em um sistema parecido com a da CONMEBOL TV.

Prováveis escalações de CSA e Moto Club

CSA: Matheus Mendes, Norberto (Rafinha), Cleberson, Rodolfo Filemon e Diego Renan; Geovane, Yago e Nadson; Gabriel, Bilu e Paulo Sérgio.

Moto Club: Joanderson; Felipe Leal, Alisson, Wanderson, Jeff Silva; Rendell, Victor Manoel, Cleitinho; Edrean, Felipe Ferreira, Kauê.

Fase classificatória da Copa do Nordeste

Como CSA e Moto Club chegam para o jogo?

Logo depois de empatarem no jogo da ida, as equipes decidem a vaga na Copa do Nordeste no segundo e decisivo confronto. Caso o empate persista, a decisão vai para as penalidades. No entanto, em caso de triunfo de alguma das equipes no tempo regulamentar, o vitorioso avança na competição.

Com foco total na Série B, os alagoanos podem ter um time alternativo para o jogo desta terça. Isso porque a equipe ainda sonha com o acesso na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Entretanto, para garantir o acesso, o clube precisa torcer por um tropeço do Juventude.

O CSA é atualmente o quinto colocado da Série B, com 57 pontos. Mas, o Juve é o quarto com 58. Caso o Azulão vença sua partida, e os gaúchos perca ou empata, ultrapassam o Jaconero e garantem o acesso.

Os alagoanos também se garantem na Série A com um empate. No entanto, os gaúchos precisariam perder o jogo, além do Avaí – sexto colocado com 55 pontos – não vencer seu duelo.

Já o Moto Club, eliminado da Série D, disputa atualmente apenas a Copa do Nordeste, enquanto aguarda o início do Campeonato Maranhense.