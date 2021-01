Novo treinador do Cruzeiro: veja candidatos após saída de Felipão

O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (25) a saída de Felipão do comando técnico. Em comum acordo, o treinador deixa a equipe faltando uma rodada para o término do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem pretensões na competição, a Raposa é a 12ª colocada com 48 pontos, mas não corre riscos de rebaixamento. Agora, Cruzeiro procura novo treinador para a próxima temporada.

Contratado em outubro de 2020, Felipão dirigiu a equipe celeste em 21 partidas, somando nove vitórias, oito empates e então quatro derrotas. Ele deixa o cargo com sua missão cumprida: evitar o rebaixamento do Cruzeiro para a Série C.

Motivo da saída de Felipão

Um dos motivos para a saída de Felipão do Cruzeiro, seria a insatisfação com o não cumprimento de algumas promessas da diretoria. Com um contrato de três anos e multa rescisória em torno de R$ 10 milhões, o treinador tinha a missão de ‘salvar’ o time e planejar um futuro promissor.

No entanto, embora tenha conseguido impedir o rebaixamento do Cruzeiro e até sonhado com o acesso, as perspectivas de futuro à frente da equipe não eram boas. Em crise financeira, a diretoria do clube não garante que tenha capacidade de investimento para a próxima temporada. A situação piorou por também não haver uma previsão no pagamento dos salários atrasados.

Incerto com as chances de títulos na próxima temporada e insatisfeito com a diretoria, Felipão e Cruzeiro anunciaram o rompimento do contrato, mas que duraria até 2022.

Quem deve ser o novo treinador do Cruzeiro?

Logo depois da saída de Felipão, os rumores para um novo comandante começaram. O treinador favorito para assumir o cargo no Cruzeiro é Felipe Conceição, atualmente o técnico comanda o Guarani.

Entretanto, ainda não houve uma procura oficial do clube ao treinador.

Aos 41 anos, Felipe Conceição tem um custo menor que o de Luiz Felipe Scolari e tem experiência na Série B. Com um bom trabalho no América-MG em 2019, o treinador chegou ao RB Bragantino no ano passado e fez um bom Campeonato Paulista com a equipe.

No entanto, na Série A do Brasileiro, o desempenho do clube caiu e flertando com a zona do rebaixamento, o time de Bragança demitiu o treinador. Logo depois, assumiu o Guarani, que lutava contra o rebaixamento da Série B, e levou a equipe a sonhar com o acesso.

Outro possível novo treinador para o Cruzeiro seria Lisca Doido. Atualmente no América-MG, o técnico não confirmou se permanecerá na próxima temporada, e então a Raposa segue monitorando a situação.