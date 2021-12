CSKA Sofia x Roma: onde assistir, horário e escalações do jogo – 09/12

Pela última rodada da Conference League, as equipes de CSKA Sofia x Roma se enfrentam nesta quinta-feira, 09/12, a partir das 14h45 (horário de Brasília), pelo grupo C no Estádio Nacional Vasil Levski. Dessa maneira, com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir CSKA Sofia x Roma: O canal Fox Sports em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela última rodada da Conference League ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional Vasil Levski, cidade de Sófia, na Bulgária

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na lanterna do grupo com apenas 1 ponto, o CSKA Sofia não tem mais chances de classificação e, por isso, entra em campo nesta quinta-feira somente para cumprir a tabela da competição. Ao longo da temporada, ficou apenas no empate por uma vez e perdeu os outros quatro jogos, ou seja, espera contar com a força da torcida em casa para buscar a primeira vitória.

Enquanto isso, a Roma tem 10 pontos, somente um a menos do que o líder do grupo, o Glimt. Dessa maneira, se quiser avançar até a próxima fase da Conference, precisa ganhar e torcer por um tropeço do adversário que também joga hoje. Por fim, contabiliza três vitórias, um empate e uma derrota.

Escalações de CSKA Sofia x Roma:

O confronto de hoje tem como o grande favorito o time da Roma. Além de contar com a melhor equipe, os comandados de José Mourinho precisam da vitória para avançar até a próxima fase da competição.

CSKA Sofia: Busatto; Mazikou, Lam, Matthelj, Turitsov; Vion, Geferson, Youga; Yomov, Carey, Caicedo

Roma: Patrício; Mancini, Smalling, Kumbulla; Cristante, Ibañez, Mkhitaryan, Viña, Veretout; Zaniolo, Shomurodov

