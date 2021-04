Da televisão ao TikTok: como assistir futebol ao vivo em 2021

Com o advento da internet, a cada ano que passa as transmissões de jogos pelas emissoras televisivas perdem suas forças. Após a transição do rádio para a televisão, hoje, presenciamos a mudança de muitos torcedores acompanhando seus clubes apenas por um aparelho celular. Com tantas opções para se assistir uma partida, o torcedor fica na dúvida sobre onde assistir o jogo de sua equipe. Por isso, listamos aqui como assistir ao vivo os jogos de futebol.

As próprias equipes investem atualmente em suas páginas na internet e por isso é comum algumas partidas serem transmitidas de forma exclusiva nas redes sociais. A maior quantidade de campeonatos ainda estão na televisão, mas nos últimos anos, a crescente das plataformas streamings e das transmissões via aplicativos é notória.

Como assistir futebol ao vivo ?

A hegemonia da televisão brasileira na transmissão de jogos de futebol ao vivo a cada ano ganha maiores concorrentes. Atualmente, não apenas os canais de tv por assinatura aparecem nas brigas, mas a internet por meio de suas plataformas e redes sociais ameaçam a soberania dos conglomerados midiáticos.

Algumas competições tradicionais como Libertadores, Campeonato Carioca e Brasileirão já migraram para a web, e tiveram exibições no Facebook, Youtube e Twitch. No entanto, a grande novidade do momento é o TikTok. O aplicativo de criação, edição e compartilhamento de vídeos curtos e criativos é sucesso mundial e aumentou o número de usuários ao longo da pandemia de Covid-19, principalmente por conta do isolamento social.

Por meio do aplicativo, ​os usuários começaram a criar cada vez mais conteúdos, que então podem ser produzidos em casa. No entanto, neste dia 31, o aplicativo transmitiu seu primeiro jogo de futebol ao vivo, no duelo entre Ceará e CSA, pela Copa do Nordeste 2021.

Quais os jogos de futebol ao vivo dos canais abertos?

Ainda hoje, a maneira mais comum do torcedor acompanhar uma partida de futebol ao vivo é pelas emissoras de televisão aberta. Embora nos grandes centros há diversas opções de pacotes de canais por assinatura, a realidade da maioria dos brasileiros é ter em casa apenas os canais gratuitos. Veja quais canais transmitem jogos:

Globo : Brasileirão, Copa do Brasil, seis estaduais (Catarinense, Gaúcho, Goiano, Mineiro, Paulista e Pernambucano) e jogos com mando da seleção brasileira.

: Brasileirão, Copa do Brasil, seis estaduais (Catarinense, Gaúcho, Goiano, Mineiro, Paulista e Pernambucano) e jogos com mando da seleção brasileira. Band : Campeonato Alagoano (para AL) e Campeonato Italiano.

: Campeonato Alagoano (para AL) e Campeonato Italiano. SBT : Copa do Nordeste, Copa Libertadores, Campeonato Paranaense (no PR) e Liga dos Campeões da Europa (a partir da temporada que vem).

: Copa do Nordeste, Copa Libertadores, Campeonato Paranaense (no PR) e Liga dos Campeões da Europa (a partir da temporada que vem). Record : Campeonato Carioca.

: Campeonato Carioca. TV Cultura : Campeonato Paraense.

: Campeonato Paraense. TVE-Bahia: Campeonato Baiano (para BA e ES).

Canais de tv por assinatura

Os canais da tv fechada são responsáveis pelas maiores coberturas dos jogos de futebol. Com uma programação 24h sobre esporte, o foco das emissoras é então levar aos torcedores uma exibição com pré-jogo, a partida e o pós. Entretanto, os canais por assinatura ainda são os responsáveis pela a maior quantia de direito de transmissões dos campeonatos.

Fox Sports: Copa do Nordeste, Copa Libertadores, Liga Europa, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo e Liga das Nações.

ESPN: Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Segunda Divisão Espanhola, Copa do Rei, Taça da Alemanha, Campeonato Português, Campeonato Holandês e Campeonato Belga.

BandSports: Campeonato Italiano e Campeonato Russo.

BandSports: Campeonato Italiano e Campeonato Russo. SporTV: Brasileirão, Brasileirão Feminino, Copa do Brasil, Brasileiro Série B, seis estaduais (Catarinense, Gaúcho, Goiano, Mineiro, Paulista e Pernambucano) e Campeonato Italiano.

Premiere: Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e seis estaduais (Catarinense, Gaúcho, Goiano, Mineiro, Paulista e Pernambucano)

Space: Liga dos Campeões.

TNT: Brasileirão, Liga dos Campeões, Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Liga das Nações

Conmebol TV: Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.

Streaming:

O sistema Streaming é então uma forma de distribuição digital, em oposição à descarga de dados. A difusão de dados, geralmente em uma rede através de pacotes, é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia, mas através da Internet. Essa opção de transmissão para jogos tem crescido no mundo atual, mas no Brasil, além competições nacionais, campeonatos internacionais também são transmitido em diversas plataformas.

OneFootball: Campeonato Alemão e Campeonato Francês.

DAZN: Brasileiro Série C, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Itália, Segunda Divisão Italiana, Campeonato Turco, Campeonato Mexicano e MLS.

Estádio TNT Sports: Brasileirão, Liga dos Campeões, Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Liga das Nações e Campeonato Italiano.

Estádio TNT Sports: Brasileirão, Liga dos Campeões, Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Liga das Nações e Campeonato Italiano. NordesteFC: Copa do Nordeste

A nova era: assistir futebol ao vivo nas redes sociais

As redes sociais são a nova sensação para assistir jogos de futebol ao vivo. No entanto, a cada ano que passa, um novo aplicativo virtual surge e vira febre entre os internautas. Jogos pelo Facebook, assim como Youtube, já estão sendo comuns na rotina dos torcedores. No entanto, o TikTok está “bombando” há cerca de uma ano, e neste dia 31 realizou sua primeira transmissão de jogo ao vivo. O confronto entre Ceará e CSA pela 6ª rodada da Copa do Nordeste marcou a primeira exibição, mas de uma partida de futebol ao vivo, no novo aplicativo.

Facebook : Copa Libertadores.

: Copa Libertadores. TikTok : Copa do Nordeste.

: Copa do Nordeste. Twitch : Brasileirão (jogos com mando do Athletico) e Copa do Nordeste.

: Brasileirão (jogos com mando do Athletico) e Copa do Nordeste. YouTube: Campeonato Carioca (nos canais oficiais dos clubes do RJ).

