Flamengo e Vasco vão disputar carioca em Brasília; veja data e horário

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) remarcou o Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco. Além da alteração na data do duelo, a entidade mudou também o local da partida. O jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2021 estava previsto para o dia 14 de abril, no Estádio do Maracanã, mas agora será realizado em nova data e outro estado.

Por que alteraram o local de Flamengo e Vasco ?

Devido às incertezas do futebol brasileiro em decorrência do avanço no número de casos do novo coronavírus, a Ferj decidiu alterar o local e data do clássico entre Flamengo e Vasco. Isso porque, atualmente, o município do Rio de Janeiro está proibido de realizar jogos de futebol. Desde o dia 26 de março, a Cidade Maravilhosa está vetada de receber os jogos, após determinação do prefeito Eduardo Paes (DEM). Assim como a capital, Niterói também não pode sediar partidas.

O decreto feito pelo chefe do Poder Executivo é válido somente até o dia 4 de abril. No entanto, há a preocupação da Federação de que prorroguem a medida, devido ao aumento na proliferação da Covid-19 no país e no Estado.

Onde e quando será Flamengo e Vasco?

Diante deste cenário, a entidade aproveitará que o Flamengo joga a Supercopa do Brasil no dia 11 de abril, diante do Palmeiras, em Brasília, e realocará a partida para o Estádio Mané Garrincha (DF).

O clássico ocorreria no dia 14, mas Palmeiras e Defensa y Justicia jogarão na data e no local pela partida da volta da Recopa Sul-Americana 2021. Por isso, o clássico dos milhões está agendado para 15 de abril. O horário ainda não está confirmado, mas possivelmente deve ocorrer na parte da noite.

Embora o confronto esteja realocado para o Distrito Federal, a juíza Kátia Balbino determinou no último dia 30 a suspensão dos eventos esportivos em Brasília. Entretanto, as autoridades acreditam que devam reverter a decisão até a data dos confrontos.

Quem venceu mais o Clássico dos Milhões?

O confronto entre Flamengo e Vasco é um dos duelos de maiores rivalidades na história do futebol brasileiro. Conhecido como Clássico dos Milhões, o Rubro-negro leva vantagem no histórico do embate. São 393 jogos, com 151 triunfos da equipe da Gávea contra 130 do Cruzmaltino, além de 112 empates.

Por que o nome Clássico dos Milhões?

Para muitos, Flamengo e Fluminense fazem o grande clássico carioca. Para outros, a rivalidade entre Flamengo e Vasco é mais apimentada. O curioso é que o começo da rivalidade entre rubro-negros e cruzmaltinos não começou no futebol, mas sim no remo. Isso porque a origem dos dois clubes ocorreu na modalidade.

Com a criação das duas agremiações no futebol, a disputa saiu das águas e passou para o campo. Cheio de rixas por conta de seus ídolos, dirigentes e títulos, o duelo entre os clubes ganhou a alcunha de Clássico dos Milhões, com o passar dos anos. E a explicação do apelido é simples: os dois clubes possuem as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro.

