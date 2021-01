De virada, Inter de Milão vence Milan e está na semifinal da Copa da Itália

A Copa da Itália conheceu o primeiro semifinalista nesta terça-feira (26). Em clássico pegado, a Inter de Milão venceu o Milan por 2 a 1 no Giuseppe Meazza. Ibrahimovic abriu o placar para o Milan, mas foi expulso na segunda etapa. Lukaku de pênalti empatou e Eriksen ampliou, consagrando a classificação. Então, veja como foi a partida.

Agora, a Inter de Milão enfrenta a Juventus ou Spal nas semis, que jogam amanhã (27), às 16h45.

Inter de Milão e Milan na Copa da Itália

O primeiro tempo foi bem equilibrado com ambas as equipes apresentando oportunidades. Leão nos minutos iniciais assustou o goleiro Handanovic. Em seguida, Ibrahimovic também foi responsável por levar perigo até a defesa azul. Enquanto isso, Perisic teve chance pela esquerda e Lukaku esbarrou em grande defesa de Tatarusanu com o pé.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assim, aos 31 minutos, o sueco Ibrah aproveitou a sobra de Meité na área. A bola ainda bateu na trave, mas depois acertou em cheio as redes de Handanovic. Próximo ao intervalo, Lukaku e Ibrahimovic se estranharam e trocaram farpas.

A segunda etapa foi completamente diferente. A Inter de Milão começou melhor, ou seja, pressionando os adversários. Aos 12 minutos de jogo, Ibrahimovic recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso por falta em Kolarov, tornando-se então o vilão da partida por prejudicar a própria equipe. Com um a menos, o Milan apareceu menos ainda em campo.

Foi então que, aos 24, Barella foi derrubado na área por Rafael Leão. Com muita reclamação dos jogadores da casa, o árbitro assinalou a penalidade máxima com o auxílio do VAR. Em cobrança, Lukaku deixou tudo igual. Além disso, também houve substituição de árbitros, já que o principal sofreu com lesão muscular, paralisando o jogo por dez minutos. Dessa maneira a Inter, com um a mais em campo, seguiu buscando o segundo gol principalmente com Hakimi e Lukaku. Ainda assim, Tatarusanu foi responsável por boas defesas.

Nos acréscimos finais, Eriksen de falta acertou em cheio as redes do Milan, carimbando a classificação do time de Antonio Conte para as semifinais da Copa da Itália. Agora, vai enfrentar Juventus ou Spal.

Escalações:

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Vidal, Young, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Alexis Sanchez.

Milan: Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Meité, Diaz, Saelemaekers, Rafael Leão, Ibrahimovic.

Discussão entre Lukaku e Ibrahimovic chama a atenção

Em clássicos de extrema rivalidade como o Derby de Milão, os ânimos sempre se exaltam. Lukaku e Ibrahimovic provaram isso hoje em campo durante o primeiro tempo de jogo enquanto o Milan ainda estava na frente com gol do próprio jogador.

Após dura entrada de Romangnoli em Lukaku, o belga resolveu tirar satisfações com o zagueiro. A falta foi marcada em favor da Inter e, no mesmo instante, Ibrah entrou no meio para bater boca com o atacante. A confusão paralisou a partida por alguns minutos até ambos os jogadores serem advertidos com cartões amarelos. Confira a seguir o momento da discussão.

Allora qui è chiaro:

Ibrahimovic dice a Lukaku: “Go to your voodoo shit, you little donkey”

trad. “Torna alle tue cagate voodoo, piccolo asino”. Riferimento o origini africane, o al padrone Everton che disse Lukaku non rimase a causa d’un messaggio voodoo pic.twitter.com/sNY9TZ8PNt — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 26, 2021

Próximo compromisso de Inter de Milão e Milan

Ademais, ambas as equipes entram em campo no próximo sábado (30) pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Líder da competição, o Milan visita o Bologna às 11h. Enquanto isso, a Inter de Milão, vice-líder, recebe o Benevento às 16h45, fechando o dia.