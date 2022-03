Jogo do Vitória hoje: onde assistir, horário e escalações (09/03)

Jogo do Vitória hoje: onde assistir, horário e escalações (09/03)

Doce Mel x Vitória entram em campo hoje, pela sétima rodada do Campeonato Baiano em 2022. A partida vai começar às 19h15, no Estádio Municipal Carmelito Barbosa Alves, e vai passar na TV Educativa para todo o público da Bahia. Confira os detalhes de onde assistir o jogo do Vitória hoje.

Onde assistir jogo do Vitória de hoje

O jogo entre Doce Mel e Vitória vai passar hoje no canal TV Educativa (Bahia) e no Youtube, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Além de passar na TV Educativa em todo o estado da Bahia de graça, a partida no Campeonato Baiano terá retransmissão do canal da emissora no Youtube, disponível também gratuitamente, para os internautas através do link.

Informações do jogo

Data: 09/03/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida

Local: Estádio Municipal Carmelito Barbosa Alves

Onde assistir jogo de hoje: TV Educativa Bahia e Youtube

Veja como foi o último jogo do Doce Mel e Vitória

Escalação de Doce Mel e Vitória

Doce Mel: Caio Santana; Nino, Renan Costa, Fernandes, Ruan; Freire, Gabriel Jordan, Elionay, Dimitri; Cesinha, Vinicius

Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão, Ewerton, Mateus Moraes, João Pedro; Vicente, Luidy, Eduardo; Erik, Jadson, Roberto

O elenco do Doce Mel vem de derrota pelo Unirb na última rodada do Campeonato Baiano. Agora, o elenco precisa da vitória nesta quarta-feira se quiser se recompor para continuar brigando na tabela, enquanto aparece em nona posição com 4 pontos, ou seja, luta para escapar da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Vitória vem em quinto lugar com 9 pontos. O grupo empatou com o Castanhal na última semana e, por ter a vantagem do ranking da CBF, garantiu-se na segunda fase da competição. Agora, pelo Campeonato Baiano, espera dar a volta por cima e continuar subindo na calcificação para alcançar o G-4.

Últimos jogos Doce Mel x Vitória

14/04/2021 – Vitória 0 x 1 Doce Mel – Campeonato Baiano

26/07/2020 – Doce Mel 2 x 2 Vitória – Campeonato Baiano

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeoanto Baiano.