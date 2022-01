Eintracht Frankfurt x Arminia: onde assistir de graça e ao vivo – 21/01

Em partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Alemão, Eintracht Frankfurt x Arminia se enfrentam nesta sexta-feira, 21/01, a partir das 16h30 (horário de Brasília), com a bola rolando no Deutsche Bank Park. Com transmissão de graça e online, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Eintracht Frankfurt x Arminia: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park, cidade de Frankfurt, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Eintracht Frankfurt e Arminia:

Os anfitriões não poderão contar com Barkok, Hauge e Lenz.

Do outro lado, o Arminia não tem novos desfalques no plantel.

Escalação de Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hasebe, N’Dicka; Toure, Rode, Sow, Chandler; Lindstrom, Kamada, Borre

Escalação de Arminia: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade; Schöpf, Vasiliadis; Wimmer, Okugawa, Krüger; Lasme

Como estão as equipes na temporada?

Depois de tropeçar nas últimas duas rodadas do Campeonato Alemão, a equipe do Eintracht Frankfurt retorna para os gramados nesta sexta-feira buscando a recuperação. Em 8ª posição com 28 pontos, o elenco pode pular até três posições na tabela e ficar ainda mais próximo das primeiras posições se vencer hoje.

Enquanto isso, o Arminia aparece na zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 18 pontos depois de só vencer três jogos, empatar nove e perder outros sete confrontos. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, consegue se afastar brevemente da degola, mas precisa torcer por tropeços dos seus adversários nesta rodada.

Relembre como foi o último jogo entre Eintracht Frankfurt x Arminia.

