Elche x Barcelona: onde vai passar o jogo do Barcelona (01/04/23)

Partida do futebol espanhol será transmitida ao vivo na ESPN e no serviço de streaming

Tem jogo do Barcelona hoje! Valendo os três pontos na 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o clube da Catalunha visita o Elche neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche. Saiba como assistir ao vivo a partida e todos os detalhes. Com 68 pontos, o Barça ocupa a liderança da La Liga com folga. Já o Elche é o lanterna com 13 pontos.

Qual canal vai passar o jogo do Barcelona hoje?

O jogo do Barcelona hoje terá transmissão ao vivo da ESPN e Star Plus neste sábado. Sem disponibilidade na TV aberta, o torcedor tem duas opções para acompanhar o embate do Campeonato Espanhol.

Com exclusividade, a ESPN exibe a partida entre Elche e Barcelona para todo o Brasil através das operadoras de televisão paga. Ligue para o seu operador de canais para ter o canal na programação.

Quem não tem a TV paga em casa pode sintonizar o Star Plus, serviço de streaming da ESPN. Dá para ver todo o conteúdo da plataforma no computador (pelo site www.starplus.com), ou no aplicativo da smartv, celular ou tablet.

Quantas vezes o Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol?

O Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol em 26 oportunidades, sendo o segundo maior campeão de todos os tempos no futebol espanhol. O time da Catalunha está atrás do Real Madrid com nove taças a menos.

O primeiro título do Barça foi conquistado em 1931, enquanto o último troféu veio em 2018/19. Para retomar o controle do futebol espanhol, o clube precisa vencer a temporada deste ano. Na temporada passada, o Barcelona brigou com o Atlético de Madrid, Sevilla e Real Madrid, mas o clube merengue levou a melhor.

Messi vai voltar para o Barcelona?

O contrato de Lionel Messi com o PSG vai até julho deste ano, por isso torcedores do Barcelona cogitam uma possível volta do craque argentino à Espanha.

Messi tem 35 anos e logo mais estará próximo de se aposentar. Segundo o portal Lance, o jornalista Gerard Romero, um dos principais comunicadores e informantes quando se trata do Barcelona, informou em live na Twitch que Messi aceitaria reduzir o salário para voltar ao clube que o revelou.

💣💥 Os cuenta @JijantesFC 💥💣 JORGE MESSI después de la reunión con el PSG ha viajado a Barcelona, acaba de llegar hace unos minutos al aeropuerto del Prat pic.twitter.com/yPBVzAAnpE — Gerard Romero (@gerardromero) February 15, 2023



