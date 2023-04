Fora da Globo, Fernanda Gentil é a nova cara da CazéTV

De 20 de julho a 20 de agosto ocorrerá a Copa do Mundo Feminina 2023. Dessa vez, haverá duas sedes do torneio, na Austrália e Nova Zêlandia, e do Brasil o canal CazéTv transmitirá o mundial com um reforço de peso para a cobertura do evento: Fernanda Gentil. A jornalista foi anunciada na tarde desta sexta (31), através do Twitter de Casimiro.

VEJA: maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina?

Fernanda Gentil saiu da Globo?

Após 11 dias de confirmar sua saída da Rede Globo, Fernanda Gentil tem um novo emprego. Participará da cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2023 pelo canal “CazéTV.

No último dia 20/03, a jornalista, criadora de conteúdo, repórter e apresentadora, Fernanda Gentil deixou a emissora. Por lá ficou durante 14 anos.

Na Globo, Fernanda Gentil era um nome forte na parte esportiva da empresa. Cobriu as copas de 2014 e 2018. Além disso, apresentou o programa “Esporte Espetacular”.

Em 2019, mudou de área e foi para o entretenimento. Trabalhou em 2 programas: “Se joga” e “Zig Zag Arena”. Porém, nenhum dos dois fez um grande sucesso e ambos saíram do ar.

A jornalista comentou sobre seu novo trabalho com Casimiro através dos Stories m sua conta no Instagram:

“Vai ser uma delícia fazer o que eu amo tanto e já fiz tantas vezes, mas ao mesmo tempo de uma maneira completamente nova: com o time incrível da CazéTV, no ambiente digital onde me sinto muito à vontade, e ainda por cima tendo o Casimiro como parceiro! Me sinto honrada e especial com o convite, já estou ansiosa pensando em tudo que podemos criar juntos nessa Copa tão especial pra mim que é a Feminina! Vou me esforçar muito pra entregar uma cobertura bem completa e recheada de ingredientes legais, curiosos e divertidos”.

A CazéTV está disponível no YouTube e na Twitch. Durante a copa, haverá uma transmissão por dia.