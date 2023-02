Em qual canal vai passar o jogo do Cruzeiro hoje no Campeonato Mineiro (18/02)

O Villa Nova recebe o Cruzeiro neste sábado, 18 de fevereiro, para disputar a sétima rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola no jogo do Cruzeiro hoje às 19h (Horário de Brasília), onde os dois clubes buscam a segunda vitória na primeira fase da temporada. Com transmissão da TV fechada e no streaming, saiba como assistir.

A Raposa vem de empate com o Atlético Mineiro na última segunda, enquanto o Villa perdeu para o Caldense.

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje no Mineiro

SporTV, Premiere e GloboPlay transmitem o jogo do Cruzeiro hoje às 19h para todo o Brasil.

Os canais estão disponíveis entre as operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi e a Vivo com transmissão em todos os estados do Brasil. Luiz Carlos Júnior vai narrar a partida ao lado dos comentaristas de Paulo Nunes e Lédio Carmona.

O pay-per-view, por outro lado, só está disponível na TV paga por valor extra na mensalidade.

Assinantes do GloboPlay podem assistir com imagem na plataforma no site ou nos aplicativos do celular, tablet, smartv e videogames.

SPORTV: SKY (39 / 439), OI (39), CLARO/NET (39 / 539), VIVO (539) e DIRECTV (2135)

PREMIERE: em operadoras como a Sky, Claro, Oi, Vivo e em plataformas como GloboPlay e Amazon

Relacionados para o jogo de hoje

O Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para o jogo deste sábado, contra o Villa Nova, na sexta rodada do Campeonato Mineiro.

O técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com Wesley Gasolina, Fernando Henrique, William, Matheus Jussa, Nikão e Marquinhos. Todos estão lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Ian Luccas deve ganhar vaga, segundo noticiou o portal GE. Já no meio de campo Kaiki deverá pintar na escalação titular. No ataque, Gilberto, Wesley e Bruno Rodrigues.

Provável escalação do jogo do Cruzeiro hoje: Rafael Cabral; Oliveira, Eduardo Brock, Reynaldo, Ian Luccas; Davó, Neto Moura, Kaiki, Bruno Rodrigues; Wesley e Gilberto

Confira a lista completa de relacionados.

🦊📋 SAIU A LISTA! Estes são os nossos atletas relacionados para o jogo contra o Villa Nova.#VNOxCRU | #NosGramadosDeMinasGerais pic.twitter.com/aO59iRikFi — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 17, 2023

Grupos do Campeonato Mineiro

Doze equipes jogam a primeira fase do Campeonato Mineiro. Elas são divididas em três grupos de quatro onde disputam oito rodadas em pontos corridos.

Times do mesmo grupo não podem se enfrentar. É por isso que a Federação Mineira de Futebol coloca América, Atlético Mineiro e Cruzeiro como os cabeças de chave no sorteio que define os grupos.

Entre os três favoritos, o América Mineiro é quem tem a melhor campanha, com 14 pontos no grupo B em quatro vitórias e dois empates.

GRUPO A

1 Atlético MG - 13 pontos

2 Athletic Club - 9 pontos

3 Pouso Alegre - 8 pontos

4 Villa Nova - 4 pontos

GRUPO B

1 América MG - 14 pontos

2 Caldense - 4 pontos

3 Patrocinense - 3 pontos

4 Democrata SL - 2 pontos

GRUPO C

1 Tombense - 7 pontos

2 Democrata GV - 6 pontos

3 Ipatinga - 5 pontos

4 Cruzeiro - 5 pontos

