Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje? Saiba onde vai passar Villa Nova x Cruzeiro em 2023

Equipes disputam a sexta rodada do Campeonato Mineiro neste sábado, 18 de fevereiro, com transmissão ao vivo

Divididos em grupos distintos, Villa Nova e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 18 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa tem apenas uma vitória e para brigar pela liderança do grupo, promete entrar com o time completo a partir das 19h (Horário de Brasília). A partida será transmitida com exclusividade na TV paga, além do streaming para assinantes.

O duelo entre as equipes, Cruzeiro e Villa Nova, aconteceu em 184 oportunidades, de acordo com os dados do portal de estatísticas O Gol. A Raposa tem 104 vitórias, com 55 empates e apenas 25 triunfos ao Villa.

Árbitro : Wanderson Alves de Souza

: Wanderson Alves de Souza Assistentes : Guilherme Dias e Samuel Henrique Soares

: Guilherme Dias e Samuel Henrique Soares Quatro árbitro : Daniel da Cunha

: Daniel da Cunha VAR: Emerson de Almeida

Onde vai passar o Villa Nova x Cruzeiro hoje

Os canais SporTV e Premiere transmitem o jogo do Cruzeiro contra o Villa Nova hoje, às 19h.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, as duas opções vão transmitir a partida para todo o Brasil ao vivo através da TV fechada. É preciso ter ambas as opções na programação para assistir.

O Premiere, por outro lado, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade. Entre em contato com a operadora para comprar o pacote de canais.

SPORTV:

SKY: 39 / 439

OI: 39

CLARO/NET: 39 / 539

VIVO: 539

DIRECTV: 2135

Como assistir Cruzeiro online hoje

Além de curtir na TV, dá para assistir o jogo do Cruzeiro hoje no celular. O torcedor pode acessar o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Dá para ter acesso as imagens do SporTV e Premiere, mas apenas se o torcedor tiver os canais em seu pacote.

Quem é assinante do Canais Globo pode assistir de graça com email e a senha da conta na operadora.

Para quem está fora de casa e não tem como acompanhar, é só ficar de olho nas redes sociais do Villa Nova e Cruzeiro, como no Twitter, Instagram e Facebook.

Escalações de Villa Nova x Cruzeiro hoje:

Provável escalação do jogo do Villa Nova hoje: Thiago Braga; Ruan Pablo, Renan Carlos, Alex Paulino, Cleiton; Gabriel, Gustavo Batista Ferraz, Leonardo; Vinicius, Igor Oliveira e Eduardo Thomasel.

Provável escalação do jogo do Cruzeiro hoje: Rafael; Wesley, Eduardo Brock, Oliveira, Reynaldo; Baroni, Neto, Bruno Rodrigues; Nikão, Wesley e Gilberto.

+ Tabela de jogos do Corinthians no Brasileirão 2023 com datas e horários

Último jogo do Cruzeiro

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, no Independência, na última segunda-feira, 13 de fevereiro, no Clássico Mineiro.

Bruno Rodrigues abriu o placar no segundo tempo, aos 17 minutos, enquanto Hulk empatou aos 36, com direito ao símbolo da torcida para a loucura do público presente.

O Cruzeiro permanece na terceira posição do grupo C com cinco pontos, enquanto o Villa Nova segue em quarto lugar no grupo A com quatro pontos.

Relembre os melhores momentos.



Sexta rodada do Campeonato Mineiro

A sexta rodada do Campeonato Mineiro traz seis partidas neste fim de semana.

Sexta-feira, 17/02:

Athletic Club x Caldense - 19h30

Ipatinga x América MG - 21h30

Sábado, 18/02:

Atlético MG x Patrocinense - 16h30

Tombense x Democrata SL - 17h

Villa Nova x Cruzeiro - 19h

Segunda-feira, 20/02:

Democrata x Pouso Alegre - 20h30

