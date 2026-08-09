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Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje x Académico de Viseu

Confira o jogo do Benfica ao vivo, bem como as últimas informações deste 9 de agosto

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Benfica x Acadêmico de Viseu DCI
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O Benfica estreia no Campeonato Português 2026/27 neste domingo (9), contra o Acadêmico de Viseu, pela primeira rodada da competição. A partida está marcada para as 16h30 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Onde assistir Benfica x Acadêmico de Viseu

O confronto entre Benfica e Acadêmico de Viseu será disputado neste domingo, às 16h30 (de Brasília), no Estádio da Luz. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, no YouTube.

O Benfica chega para o início da competição nacional com ritmo de jogo, já que está envolvido nas fases preliminares da Liga Europa. No compromisso mais recente, a equipe portuguesa goleou o Hearts, da Escócia, por 6 a 1.

Depois de terminar a última edição da Liga Portugal na terceira colocação, o time lisboeta começa a temporada em busca da recuperação no campeonato nacional. O adversário, por sua vez, volta à elite portuguesa depois de 37 anos e terá um dos maiores desafios possíveis logo na rodada de abertura.

O retrospecto recente como mandante também aumenta a confiança dos Encarnados. A equipe terminou a última temporada sem perder em casa e chega para o duelo deste domingo com oito partidas oficiais consecutivas de invencibilidade no Estádio da Luz.

No setor ofensivo, Rafa Silva e Georgiy Sudakov são algumas das principais opções para a criação das jogadas, enquanto Vangelis Pavlidis aparece como referência no ataque.

O jogo, porém, terá um cenário diferente nas arquibancadas. O Benfica cumpre uma punição por causa do uso de artefatos pirotécnicos e não poderá receber seus torcedores dentro do estádio. Para acompanhar a estreia, o clube preparou uma fan fest na área externa do Estádio da Luz.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Alexander Bah, Dedic, Lenglet e Dahl; Leandro Barreiro e Barrenechea; Kaminski, Rafa Silva e Sudakov; Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

Acadêmico de Viseu: Matheus Sampaio; Costa, Correia, Pereira e Barcelos; Luís Silva, Messeguem e Ceitil; Kahraman, Zamora e André Clóvis. Técnico: Bruno Pinheiro.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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