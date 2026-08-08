Onde assistir o jogo do Barcelona x Nottingham Forest em amistoso ao vivo

Barcelona e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado, 8 de agosto, em um dos jogos da programação de pré-temporada do futebol europeu. O confronto será realizado no Estádio Bluenergy, em Udine, na Itália, como parte da primeira edição do torneio triangular Friuli Venezia Giulia.

A partida faz parte da preparação do Barcelona para a temporada 2026/27. O time comandado por Hansi Flick utiliza o período de amistosos para dar ritmo ao elenco antes do início da La Liga. Do outro lado, o Nottingham Forest também se prepara para a nova temporada da Premier League. O clube inglês terá pela frente mais um teste antes da estreia oficial na competição.

Transmissão de Barcelona e Nottingham Forest

O jogo entre Barcelona e Nottingham Forest está previsto para começar às 16h no horário de Brasília, neste sábado, 8 de agosto. Os torcedores poderão acompanhar Barcelona x Nottingham Forest ao vivo pelo Disney+. A partida também integra a programação do torneio que será exibido pelo canal do Barcelona no YouTube para assinantes do serviço de membros Premium.

A programação, no entanto, faz parte de um torneio com partidas de 45 minutos. Por isso, o horário de início pode sofrer alteração caso o duelo anterior termine empatado e precise ser decidido nos pênaltis.

O torneio será disputado no Estádio Bluenergy, casa da Udinese, na cidade de Udine, na Itália.

Como funciona o torneio triangular?

Barcelona, Nottingham Forest e Udinese participam da primeira edição da Copa Friuli Venezia Giulia. Diferentemente de um amistoso convencional, a competição reúne os três clubes em uma sequência de confrontos com partidas de apenas 45 minutos.

Cada equipe disputa dois jogos, totalizando 90 minutos de futebol ao longo do torneio. A programação começa com Udinese x Nottingham Forest. Na sequência, o Forest encara o Barcelona, e o último confronto será entre Barcelona e Udinese.

Caso uma partida termine empatada, o vencedor será definido nos pênaltis. O time que vencer no tempo regulamentar soma três pontos. Em caso de empate, a equipe vencedora nos pênaltis recebe dois pontos, enquanto o derrotado fica com um ponto. Ao final dos três confrontos, a equipe que somar mais pontos será declarada campeã do torneio.

Barcelona joga duas vezes no mesmo dia?

O formato da competição prevê que o Barcelona dispute dois períodos de 45 minutos no mesmo dia, mas contra adversários diferentes. A equipe catalã enfrenta primeiro o Nottingham Forest e depois a Udinese. Hansi Flick poderá utilizar escalações diferentes nos dois confrontos, o que permite ao treinador observar jogadores do elenco principal e jovens formados nas categorias de base.

A estratégia também faz parte da preparação do Barcelona para a temporada 2026/27. O Barcelona está na reta final de sua preparação antes da estreia no Campeonato Espanhol. O primeiro compromisso da equipe na La Liga 2026/27 será contra o Elche, fora de casa, em 23 de agosto.

O clube catalão vem utilizando os amistosos de pré-temporada para dar minutos aos jogadores e avaliar alternativas para o elenco. Além do compromisso contra Nottingham Forest e Udinese, o Barcelona também terá pela frente o Al Ahly no Troféu Joan Gamper, marcado para 19 de agosto.

O Nottingham Forest utiliza o torneio na Itália como parte de sua preparação para a temporada da Premier League. A equipe inglesa estreia na competição nacional em 22 de agosto, diante do Leeds United. O amistoso contra o Barcelona será, portanto, um dos últimos testes antes do início da campanha oficial.

O Forest chega ao confronto após ser derrotado pelo Sporting Lisboa por 4 a 1 em seu último amistoso citado na programação de pré-temporada.