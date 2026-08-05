Grêmio x Mirassol onde assistir hoje: onde vai passar o jogo ao vivo

Grêmio x Mirassol onde assistir hoje: onde vai passar o jogo ao vivo

Nesta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 19h30 (horário de Brasília), Grêmio e Mirassol se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Transmissão do jogo do Grêmio x Mirassol

A partida do Grêmio x Mirassol hoje, dia 5, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. Para assistir, o torcedor deve acessar o aplicativo ou o site da plataforma em dispositivos compatíveis, fazer login na conta e localizar a transmissão na seção de esportes ou no destaque da Copa do Brasil. Pouco antes do início do jogo, o evento passa a ficar disponível na página inicial do serviço para os assinantes.

Como assistir:

– Acesse o aplicativo ou o site do Prime Video pelo navegador, Smart TV, celular, tablet ou videogame.

– Na página inicial, entre na aba Esportes ou procure pelo destaque da Copa do Brasil.

– Selecione a transmissão de Grêmio x Mirassol para acompanhar a partida ao vivo.

Dica: Ative o lembrete no aplicativo do Prime Video para receber uma notificação pouco antes do início do confronto.

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Flamengo – 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)

Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)

São Paulo – 1 título (2023)

Fluminense – 1 título (2007)

Internacional – 1 título (1992)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Vasco – 1 título (2011)

Santos – 1 título (2010)

Sport – 1 título (2008)

Criciúma – 1 título (1991)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)