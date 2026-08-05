Grêmio x Mirassol onde assistir hoje: onde vai passar o jogo ao vivo
Jogo começa às 19h30
Nesta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 19h30 (horário de Brasília), Grêmio e Mirassol se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
Transmissão do jogo do Grêmio x Mirassol
A partida do Grêmio x Mirassol hoje, dia 5, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. Para assistir, o torcedor deve acessar o aplicativo ou o site da plataforma em dispositivos compatíveis, fazer login na conta e localizar a transmissão na seção de esportes ou no destaque da Copa do Brasil. Pouco antes do início do jogo, o evento passa a ficar disponível na página inicial do serviço para os assinantes.
Como assistir:
– Acesse o aplicativo ou o site do Prime Video pelo navegador, Smart TV, celular, tablet ou videogame.
– Na página inicial, entre na aba Esportes ou procure pelo destaque da Copa do Brasil.
– Selecione a transmissão de Grêmio x Mirassol para acompanhar a partida ao vivo.
Dica: Ative o lembrete no aplicativo do Prime Video para receber uma notificação pouco antes do início do confronto.
Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?
Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
Flamengo – 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
Corinthians – 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)
Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)
São Paulo – 1 título (2023)
Fluminense – 1 título (2007)
Internacional – 1 título (1992)
Athletico-PR – 1 título (2019)
Vasco – 1 título (2011)
Santos – 1 título (2010)
Sport – 1 título (2008)
Criciúma – 1 título (1991)
Juventude – 1 título (1999)
Santo André – 1 título (2004)