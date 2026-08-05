Futebol

Grêmio x Mirassol onde assistir hoje: onde vai passar o jogo ao vivo

Jogo começa às 19h30

Escrito por Anny Malagolini
Transmissão do jogo do Grêmio x Mirassol Getty
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Nesta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 19h30 (horário de Brasília), Grêmio e Mirassol se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Transmissão do jogo do Grêmio x Mirassol

A partida do Grêmio x Mirassol hoje, dia 5, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. Para assistir, o torcedor deve acessar o aplicativo ou o site da plataforma em dispositivos compatíveis, fazer login na conta e localizar a transmissão na seção de esportes ou no destaque da Copa do Brasil. Pouco antes do início do jogo, o evento passa a ficar disponível na página inicial do serviço para os assinantes.

Como assistir:

– Acesse o aplicativo ou o site do Prime Video pelo navegador, Smart TV, celular, tablet ou videogame.

– Na página inicial, entre na aba Esportes ou procure pelo destaque da Copa do Brasil.

– Selecione a transmissão de Grêmio x Mirassol para acompanhar a partida ao vivo.

Dica: Ative o lembrete no aplicativo do Prime Video para receber uma notificação pouco antes do início do confronto.

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
Flamengo – 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
Corinthians – 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)
Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)
São Paulo – 1 título (2023)
Fluminense – 1 título (2007)
Internacional – 1 título (1992)
Athletico-PR – 1 título (2019)
Vasco – 1 título (2011)
Santos – 1 título (2010)
Sport – 1 título (2008)
Criciúma – 1 título (1991)
Juventude – 1 título (1999)
Santo André – 1 título (2004)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Transmissão de Cruzeiro x Chapecoense

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Chapecoense ao vivo na Copa do Brasil

Onde vai passar Santos

Neymar joga? Onde vai passar Santos x Remo em jogo da Copa do Brasil hoje

Galo hoje: onde vai passar o jogo do Atlético-MG x Juventude ao vivo

Galo hoje: onde vai passar o jogo do Atlético-MG x Juventude ao vivo

Onde vai passar Corinthians x Internacional domingo (28)

Jogo do Timão hoje: onde vai passar Corinthians x Internacional domingo (2/8)

Onde assistir Mirassol x Grêmio ao vivo

Jogo do Grêmio hoje: onde vai passar Grêmio x Mirassol ao vivo domingo (2/8)

Onde vai passar Vasco x Fluminense hoje transmissão e escalaçõe

Onde vai passar Vasco x Fluminense hoje: transmissão e escalações

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes