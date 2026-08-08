Jogos de hoje (8/8): veja horário e onde assistir ao vivo neste sábado
Brasileirão e amistosos internacionais estão programados para este sábado
O futebol deste sábado, 8 de agosto, tem uma programação movimentada com partidas pelo Brasileirão, Série B e amistosos envolvendo grandes clubes europeus. Entre os destaques estão os confrontos entre Grêmio x São Paulo, Remo x Atlético-MG e Botafogo x Fluminense. No futebol internacional, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Milan e Real Madrid também entram em campo ao longo do dia.
Jogos de hoje pelo Brasileirão
A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro terá quatro partidas neste sábado. O primeiro duelo da Série A será entre Grêmio e São Paulo, às 16h.
Grêmio x São Paulo — 16h: o Grêmio recebe o São Paulo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. O confronto é um dos principais jogos do dia pelo Brasileirão e coloca frente a frente duas equipes que buscam pontos importantes na competição.
- Onde assistir: Premiere
- Horário: 16h
- Competição: Brasileirão
Remo x Atlético-MG — 18h30: o Remo enfrenta o Atlético-MG no Mangueirão, em Belém. O duelo também faz parte da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir: Premiere
Horário: 18h30
Competição: Brasileirão
Coritiba x Chapecoense — 20h30: o Coritiba encara a Chapecoense às 20h30. A partida será transmitida pelo Record, CazéTV e Premiere.
- Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere
- Horário: 20h30
- Competição: Brasileirão
Botafogo x Fluminense — 21h: fechando a rodada de jogos do Brasileirão neste sábado, Botafogo e Fluminense fazem o clássico carioca às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
O confronto terá transmissão pelo Sportv e Premiere, além da plataforma indicada na programação do dia. (UOL)
Onde assistir: Sportv e Premiere
Horário: 21h
Competição: Brasileirão
Jogos de hoje pela Série B
A segunda divisão do Campeonato Brasileiro também terá duas partidas neste sábado.
Vila Nova x Sport — 16h
- Onde assistir: SportyNet e Disney+
- Horário: 16h
- Competição: Série B
Botafogo-SP x América-MG — 18h30
- Onde assistir: Disney+
- Horário: 18h30
- Competição: Série B
Amistosos de hoje
Além dos jogos dos campeonatos brasileiros, o sábado terá uma série de amistosos internacionais com clubes de destaque do futebol europeu.
Barcelona x Nottingham Forest — 12h
O Barcelona enfrenta o Nottingham Forest às 12h.
Horário: 12h
Competição: Amistoso de clubes
Paris Saint-Germain x Manchester United — 13h
PSG e Manchester United se enfrentam às 13h em mais um dos amistosos de destaque do dia.
Horário: 13h
Competição: Amistoso de clubes
Chelsea x Milan — 14h
Chelsea e Milan entram em campo às 14h. A partida terá transmissão indicada por SportyNet na programação.
Onde assistir: SportyNet
Horário: 14h
Competição: Amistoso de clubes
Ferencváros x Real Madrid — 14h
O Real Madrid também estará em campo neste sábado. A equipe espanhola enfrenta o Ferencváros às 14h.
Onde assistir: ESPN e Disney+
Horário: 14h
Competição: Amistoso de clubes
Udinese x Barcelona — 17h
O Barcelona volta a campo às 17h para enfrentar a Udinese em outro compromisso amistoso.
Horário: 17h
Competição: Amistoso de clubes