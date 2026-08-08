Brasileirão e amistosos internacionais estão programados para este sábado

Jogos de hoje (8/8): veja horário e onde assistir ao vivo neste sábado

Jogos de hoje (8/8): veja horário e onde assistir ao vivo neste sábado

O futebol deste sábado, 8 de agosto, tem uma programação movimentada com partidas pelo Brasileirão, Série B e amistosos envolvendo grandes clubes europeus. Entre os destaques estão os confrontos entre Grêmio x São Paulo, Remo x Atlético-MG e Botafogo x Fluminense. No futebol internacional, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Milan e Real Madrid também entram em campo ao longo do dia.

Jogos de hoje pelo Brasileirão

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro terá quatro partidas neste sábado. O primeiro duelo da Série A será entre Grêmio e São Paulo, às 16h.

Grêmio x São Paulo — 16h: o Grêmio recebe o São Paulo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. O confronto é um dos principais jogos do dia pelo Brasileirão e coloca frente a frente duas equipes que buscam pontos importantes na competição.

Onde assistir: Premiere

Horário: 16h

Competição: Brasileirão

Remo x Atlético-MG — 18h30: o Remo enfrenta o Atlético-MG no Mangueirão, em Belém. O duelo também faz parte da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: Premiere

Horário: 18h30

Competição: Brasileirão

Coritiba x Chapecoense — 20h30: o Coritiba encara a Chapecoense às 20h30. A partida será transmitida pelo Record, CazéTV e Premiere.

Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

Horário: 20h30

Competição: Brasileirão

Botafogo x Fluminense — 21h: fechando a rodada de jogos do Brasileirão neste sábado, Botafogo e Fluminense fazem o clássico carioca às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O confronto terá transmissão pelo Sportv e Premiere, além da plataforma indicada na programação do dia. (UOL)

Onde assistir: Sportv e Premiere

Horário: 21h

Competição: Brasileirão

Jogos de hoje pela Série B

A segunda divisão do Campeonato Brasileiro também terá duas partidas neste sábado.

Vila Nova x Sport — 16h

Onde assistir: SportyNet e Disney+

Horário: 16h

Competição: Série B

Botafogo-SP x América-MG — 18h30

Onde assistir: Disney+

Horário: 18h30

Competição: Série B

Amistosos de hoje

Além dos jogos dos campeonatos brasileiros, o sábado terá uma série de amistosos internacionais com clubes de destaque do futebol europeu.

Barcelona x Nottingham Forest — 12h

O Barcelona enfrenta o Nottingham Forest às 12h.

Horário: 12h

Competição: Amistoso de clubes

Paris Saint-Germain x Manchester United — 13h

PSG e Manchester United se enfrentam às 13h em mais um dos amistosos de destaque do dia.

Horário: 13h

Competição: Amistoso de clubes

Chelsea x Milan — 14h

Chelsea e Milan entram em campo às 14h. A partida terá transmissão indicada por SportyNet na programação.

Onde assistir: SportyNet

Horário: 14h

Competição: Amistoso de clubes

Ferencváros x Real Madrid — 14h

O Real Madrid também estará em campo neste sábado. A equipe espanhola enfrenta o Ferencváros às 14h.

Onde assistir: ESPN e Disney+

Horário: 14h

Competição: Amistoso de clubes

Udinese x Barcelona — 17h

O Barcelona volta a campo às 17h para enfrentar a Udinese em outro compromisso amistoso.

Horário: 17h

Competição: Amistoso de clubes