Espanyol x Betis: onde assistir ao vivo, horário e escalações (21/01)

Espanyol x Betis se enfrentam nesta sexta-feira a partir das 17h (horário de Brasília), com a bola rolando pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Cornellà-El Prat. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Espanyol x Betis:

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 17h. O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com).

O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Espanyol e Betis:

Cabrera, por suspensão, e Herrera por lesão são os indisponíveis para o Espanyol no jogo de hoje.

Aos visitantes, os jogadores Montoya e Akouokou são os desfalques.

Provável escalação de Espanyol: Diego López; Fernando Calero, Sergi Gómez, Morón, Gil; Darder, Morlanes, Melendo, Puado; Embarba, Raúl de Tómas

Provável escalação de Betis: Bravo; Bellerín, Pezzella, González, Miranda; Guardado, Rodríguez; Canales, Fékir, Juanmi; Borja Iglesias

Como estão as equipes na temporada?

Recém-promovido da segunda divisão espanhola, o Espanyol segue surpreendendo os próprios torcedores com o seu desempenho em campo. Ocupando a 11ª posição com 27 pontos, o elenco pode aumentar a sua vantagem e pular três posições se garantir o resultado em seu favor no confronto de hoje.

Do outro lado, o Betis vem de uma goleada diante do Alavés na última rodada e por isso está mantém a confiança nas alturas. Agora, jogando fora de casa, precisa manter o alto nível se quiser continuar na busca pela liderança do Campeonato Espanhol. Em terceiro lugar com 37 pontos, pode diminuir a diferença com Real Madrid e Sevilla se ganhar.

