Everton x Brentford: onde assistir e horário da Copa da Inglaterra – 05/02

Pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, as equipes de Everton x Brentford se enfrentam neste sábado, 05/02, a partir das 12h (horário de Brasília), jogando no Goodison Park. Com transmissão ao vivo no online, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Everton x Brentford ao vivo

O jogo vai passar no ESPN 2, disponível somente em canais de TV por assinatura presentes em operadoras de TV pagas.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 12h (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Depois de vencer o Hull City por 3 a 2 fora de casa na terceira rodada, o Everton garantiu o seu passaporte para as quartas de final da Copa da Inglaterra e, agora, tem pela frente um velho conhecido da primeira divisão inglesa. Em partida única, basta a vitória para seguir na disputa pela temporada.

Enquanto isso, o Brentford superou o Port Vale em 4 a 1 jogando na terceira rodada antes de chegar até a quarta rodada do torneio inglês. Dessa maneira, o elenco visitante deve colocar em campo os seus melhores jogadores para marcar o resultado positivo em seu favor e, assim, avançar até a próxima etapa em busca do seu sonhado troféu.

Escalação do Everton e Brentford

Dominic Calvert-Lewin, Doucoure, Fabian Delph e Tom Davies estão lesionados, enquanto Anwar El Ghazi, Donny van de Beek e Dele ainda não podem jogar.

Do outro lado, Tariqe Fosu, Julian Jeavier e Zanka continuam fora.

Escalação do jogo do Everton hoje: Pickford; Kenny, Mina, Holgate, Godfrey; Gray, André Gomes, Allan, Townsend; Richarlison, Gordon

Escalação do jogo do Brentford hoje: Lossl; Ajer, Jansson, Pinnock; Henry, Norgaard, Janelt, Jensen, Canós; Mbeumo, Toney

