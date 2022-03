Figueirense x Hercílio Luz: onde assistir e horário hoje (12/03)

Pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, Figueirense x Hercílio Luz se enfrentam neste sábado, a partir das 16h30, jogando no Estádio Orlando Scarpelli. A transmissão será da TV Globo, na TV aberta para todo o estado de Santa Catarina. A seguir, confira os detalhes do jogo de hoje.

Onde assistir Figueirense x Hercílio Luz

O jogo Figueirense x Hercílio Luz vai passar hoje, 12 de março, na Rede Globo e serviço de streaming TV NSports, a partir das 16h30, horário de Brasília.

A Rede Globo vai exibir a partida para todo o estado de Santa Catarina. A plataforma por streaming pode ser encontrado pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Informações do jogo Figueirense e Hercílio Luz hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Orlando Scarpelli

Onde assistir jogo de hoje: Globo e TV NSports

Confira como foi o último jogo entre Figueirense e Hercílio Luz.

Escalação do jogo do Figueirense e Hercílio Luz

Figueirense: Rodolfo Castro; Muriel, Maurício, Luis Fernando, Zé Mario; Clayton, Oberdan, Jhon Cley, Andrew; Kauê, Gustavo Henrique

Hercílio Luz: Matheus Aurélio; Cleiton, Rafael Lima, Kadu, Paulinho; Dener, Jean, Vitinho; Luan Ferreira, Dentinho, Tito

O elenco do Figueirense garantiu-se nas quartas de final do Catarinense depois de terminar em sétimo lugar na primeira fase da competição. Por isso, deve manter o seu bom desempenho mesmo que deixando a desejar diante dos torcedores e entrar com o seu time 100% titular na partida de ida pela competição.

Enquanto isso, o Hercílio Luz fez bonito e também se garantiu nas quartas, em segundo lugar com 21 pontos, ou seja, fez o máximo que conseguiu nas partidas e deu orgulho aos torcedores. Com isso, vai enfrentar um dos favoritos ao troféu da temporada, mas mesmo assim promete dar muito trabalho.

Siga o DCI no Google News.