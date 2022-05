Final da Copa da Inglaterra 2022: onde assistir Chelsea x Liverpool ao vivo

Chegou a hora de descobrir quem será o grande campeão da Copa da Inglaterra! Neste sábado, 14 de maio, Chelsea e Liverpool disputam a final a partir das 12h45 (Horário de Brasília), no Estádio Wembley, em Londres, válido pela temporada 2021/22. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Chelsea x Liverpool ao vivo.

O time do Chelsea busca o 9º troféu, enquanto o Liverpool tenta levar para casa o título número 8.

Onde assistir Chelsea x Liverpool ao vivo hoje

Onde assistir Chelsea x Liverpool ao vivo hoje? O canal da ESPN e streaming Star + vão transmitir a final da Copa da Inglaterra hoje, a partir das 12h45 (Horário de Brasília), direto de Londres.

A emissora da ESPN é quem tem os direitos de transmissão da Copa da Inglaterra e, por isso, vai exibir para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura.

Para quem não é assinante, basta acompanhar pelo Star +, serviço de streaming, disponível pela plataforma do celular, tablet, computador e smart TV.

O site oficial (www.starplus.com) disponibiliza todos os pacotes e valores para os interessados.

Informações do jogo Chelsea x Liverpool hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 12h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Wembley, em Londres

Onde assistir: ESPN e Star +

Chelsea e Liverpool na Copa da Inglaterra

O Chelsea chega para disputar mais uma final de competição inglesa nesta temporada. O ano para os Blues não foram dos piores, mas o elenco deixou a desejar em diversas oportunidades, como por exemplo na Champions, eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final. Já no Campeonato Inglês, briga até o último momento por uma vaga em torneios internacionais. Agora, tem a chance de se redimir com a torcida e garantir o 9º troféu da Copa.

Do outro lado, o Liverpool tem a oportunidade de conquistar quatro troféus na temporada. O time foi campeão da Copa da Liga Inglesa em cima do próprio Chelsea, e também disputa o título do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e da Champions contra o Real Madrid. Por isso, o técnico Klopp deve manter a escalação titular para entrar com toda a força necessária em busca da 8º taça em sua história na competição.

Escalações de Chelsea x Liverpool:

Ben Chilwell e Hudson-Odoi ainda são desfalques aos Blues.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta; Jorginho, Alonso, Loftus-Cheek, James; Pulisic, Mount e Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel

Fabinho é a única baixa ao técnico Klopp.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson; Henderson, Keita, Thiago; Mané, Salah e Luis Díaz. Técnico: Klopp

Último jogo de Chelsea x Liverpool:

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 27 de fevereiro de 2022, na temporada atual, pela final da Copa da Liga Inglesa.

Na ocasião, jogando também no Wembley, os dois empataram no tempo normal e foram para os pênaltis. Por 11 x 10, o time de Liverpool conquistou o troféu da temporada.

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.