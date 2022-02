Fiorentina x Lazio: onde assistir, escalações e horário hoje – 05/02

Em confronto direto na tabela pela 24ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Fiorentina x Lazio se enfrentam neste sábado, 05/02, a partir das 16h45 (horário de Brasília), jogando no Estádio Artemio Franchi. Saiba onde assistir ao jogo de hoje e horário.

Onde assistir Fiorentina x Lazio ao vivo

O jogo do Campeonato Italiano contará com a transmissão do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou até mesmo o aplicativo para Android e iOS.

A plataforma de streaming está disponível pelos valores de R$32,90 ou R$45,90.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

A Fiorentina, ocupando a 7ª posição no Campeonato Italiano com 36 pontos, precisa lidar com a saída de um dos seus melhores jogadores, Vlahovic, para a Juventus nesta temporada. O elenco contabiliza até o momento da temporada onze vitórias, três empates e oito derrotas, buscando reverter o quadro e, quem sabe assim, alcançar o G-4 em busca de vagas entre os torneios.

Enquanto isso, a Lazio aparece logo atrás, em 8º lugar, também com 36 pontos pela competição italiana ao atingir dez triunfos, seis empates e sete derrotas. Dessa maneira, se ganhar o confronto deste sábado, consegue pular uma posição, torcendo por um tropeço da Roma na rodada.

Escalações do jogo da Fiorentina e Lazio hoje

Odriozola foi expulso na última rodada e por isso não pode jogar hoje.

Os jogadores Acerbi, Pedro e Akpa continuam e trabalho no departamento médico realizando os seus trabalhos de recuperação.

Escalação da Fiorentina: Radunovic; Altare, Goldaniga, Obert; Bellanova, Henrique, Grassi, Marin, Zappa; João Pedro, Pereiro

Escalação da Lazio: Strakosha; Marusic, Patric, Luiz Felipe, Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson

Veja como foi o último jogo da Fiorentina x Lazio

