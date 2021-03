Fiorentina x Milan: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (21/03)

Fiorentina e Milan se enfrentam neste domingo (21) a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe de Ibrahimovic diminui a diferença com o líder na competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Fiorentina x Milan: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

No canal Band, na tv aberta. SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Fiorentina ocupa a 14ª posição com vinte e nove pontos. Dessa maneira, lutando para escapar da zona de rebaixamento, precisa vencer o confronto deste domingo de qualquer maneira. Em seu plantel, somente Igor está indisponível.

Enquanto isso, o Milan está em segundo lugar do Campeonato Italiano com cinquenta e seis. Então, vencendo hoje, vai para cinquenta e nove pontos, ou seja, consegue diminuir a diferença com a Inter de Milão se a mesma tropeçar na rodada. Na partida de hoje, Calabria, Rebic, Romagnoli, Mandzukic e Rafael Leão estão fora.

Possíveis escalações de Fiorentina x Milan

Possível Fiorentina: Dragowski; Martínez, Pezzella, Milenkovic; Bonaventura, Eysseric, Pulgar, Caceres, Venuti; Vlahovic, Ribery.

Possível Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Últimos jogos

Ademais, a Fiorentina entrou em campo pela última vez no sábado (13) contra o Benevento pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Por 4 a 1, venceu o time rival.

Por outro lado, o Milan foi desclassificado da Liga Europa ao ser derrotado pelo Manchester United na quinta-feira (18) por 1 a 0.

Whatsapp fora do ar vira memes do Vasco e Botafogo