Whatsapp fora do ar vira com memes do Vasco e Botafogo

O aplicativo de mensagens WhatsApp enfrentou uma série de problemas na tarde desta sexta-feira (19) depois de ficar fora do ar por um bom tempo. Ao mesmo tempo, a internet não perdoou e divulgou vídeos, brincadeiras e memes do Vasco e Botafogo já que ambos os clubes cariocas foram rebaixados para a segunda divisão do Brasileirão.

Confira os melhores Memes do Vasco e Botafogo

O aplicativo utilizado para conversas e interações, WhatsApp, ficou fora do ar na tarde desta sexta (19) por um bom tempo. A reclamação se deu através de usuários nas redes sociais postando sobre o ocorrido e questionando o que teria acontecido. De acordo com o DownDetector, usuários de diversas cidades Brasil relataram falha em acessar a plataforma. Também há relatos de que na Colômbia, Equador e Peru o aplicativo também falhou.

Dessa maneira, no mesmo instante, torcedores rivais aproveitaram e jogaram memes com brincadeiras envolvendo o nome de ambos os clubes. Isso acontece porque ambos os clubes caíram para a segunda divisão, o Campeonato Brasileiro, na temporada de 2020.

Assim, no ano de 2021, os dois times jogam a Série B do Brasileirão. Então, confira uma sequência dos melhores memes do Vasco e Botafogo publicados nas redes sociais.

Em homenagem a Vasco e Botafogo, Whatsapp e Instagram caem ao mesmo tempo. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 19, 2021

lista de quedas: insta

zap

botafogo

coritiba

goias

vasco

fla

red voltamos em breve com mais notícias — FURIA (@FURIA) March 19, 2021

Whatsapp caiu

Facebook caiu

Instagram caiu

Vasco caiu

Botafogo caiu Flamengo, Telegram e Twitter: pic.twitter.com/aVIbcHEU7g — Flamantes Brasil ᴼᶜᵗᵃ 🏆 (@flamantesbrasil) March 19, 2021

Whatsapp Vasco

Instagram Botafogo

🤝

caíram — Cavalinho (@cavalinhovasco) March 19, 2021

Whatsapp e Instagram caíram juntinhos, já podem ser chamados de Vasco e Botafogo — Libertadores da Depressão (@LIBERTADADEPRE1) March 19, 2021

"Comparação com o Cruzeiro é injusta: a gente cai, mas volta", diz Whatsapp. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 19, 2021

Perfil oficial da Série B brinca com Whatsapp

A conta oficial da competição Série B do Brasileirão também publicou uma série de tweets brincando com o fato do aplicativo verde ter caído durante a tarde desta sexta. Assim, os internautas também aproveitaram para levar na brincadeira.

Logo, uma série de memes do Vasco e Botafogo comparando os times aos aplicativos surgiram nas menções. Acompanhe então as melhores brincadeiras feitas pelos internautas na web.

Whatsapp caiu e vai jogar a Série B ano que vem — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB__) March 19, 2021

