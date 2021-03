Fiorentina x Parma: onde assistir e possíveis escalações – 07/03/2021

Fiorentina e Parma se enfrentam neste domingo (07) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Fiorentina x Parma: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações de Fiorentina x Parma

Possível Fiorentina: Dragowski; Martínez, Pezzella, Milenkovic; Valero, Pulgar, Amrabat, Venuti, Biraghi; Vlahovic, Eysseric.

Possível Parma: Sepe; Osorio, Gagliolo, Bani, Cyprien; Kurtic, Hernani, Brugman, Kucka; Man, Karamoh.

Como chegam as equipes para a partida?

Em 16º com vinte e cinco pontos está a Fiorentina, brigando para não chegar até a degola. Ao todo, possui seis vitórias, sete empates e doze derrotas, ou seja, precisa pontuar o suficiente nas próximas rodadas para, quem sabe, se afastar do rebaixamento e assim conquistar uma vaga em competições. Para o jogo deste domingo, Castrovilli, Igor e Ribery, que cumpre suspensão.

Enquanto isso, o Parma já está na zona de rebaixamento, em 19º com quinze. Dessa maneira, mesmo se garantir os três pontos, não deixa a parte de baixo da tabela, ficando atrás do Torino por dois pontos. Então, a equipe visitante não pode contar com Lautaro Valenti, Cornelius, Conti e Zirkzee.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo durante a semana pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Na quarta-feira (03), a Fiorentina foi derrotada pela Roma por 2 a 1 jogando em casa.

Do outro lado, o Parma também perdeu na rodada. Desta vez, a Inter venceu por 2 a 1.

