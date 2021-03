Com três de Lewandowski, Bayern vence Borussia Dortmund de virada

O clássico alemão pegou fogo na tarde deste sábado (06) na Allianz Arena, em Munique. Por 4 a 2, o Bayern de Munique virou o jogo e venceu o Borussia Dortmund em jogo da 24ª rodada do Campeonato Alemão. Haaland colocou o time aurinegro na frente com dois gols, mas Lewandowski com três gols e Goretzka viraram o placar. Então, veja como foi a partida.

Com esse resultado, o Bayern segue em primeiro lugar com cinquenta e cinco pontos. Enquanto isso, o Dortmund está em 6º com trinta e nove.

Bayern de Munique e Borussia Dortmund no Campeonaoto Alemão

O primeiro tempo começou pegando fogo. Bastou um minuto para Erling Haaland abrir o placar em favor do Borussia Dortmund. O norueguês aproveitou a sobra de bola e de canhota acertou as redes de Neuer. Minutos depois, conseguiu o segundo gol na partida ao receber de Hazard pela esquerda.

Foi então que os anfitriões acordaram para o jogo. O Bayern conseguiu a primeira boa finalização aos 16 com Sané. Depois, Lewandowski também chegou bem em jogada com Goretzka, passando perto do gol.

Aos 25 minutos, o gol de Lewandowski saiu. Em chute de Sané, o polonês inflou as redes de Hitz. A partir daí, o confronto ficou equilibrado. Ainda sobrou tempo para o melhor atacante do mundo ampliar o resultado. Aos 41, Coman foi derrubado na área por Dahoud. No mesmo instante, o VAR checa e assinala a penalidade. Em cobrança, Lewandowski faz o segundo no jogo.

Diferente do primeiro, o segundo tempo começou morno, com ambos os times sem conseguir levar perigo aos rivais. Com a saída de Haaland aos 14 minutos após dividida com Boateng, o clube visitante perdeu o ritmo. Lewa teve boa chance aos 15, mandando pra fora.

Com o Bayern tomando o controle do jogo novamente, não demorou para o placar mudar. Aos 42, Goretzka acertou em cheio o gol de Hitz ao aproveitar erro de Meunier. Dois minutos depois, Lewandowski aproveitou para fazer o terceiro no clássico ao receber de Davies belo passe. Com o apito final, o Bayern venceu por 4 a 2 o Borussia Dortmund.

Escalações:

Bayern de Munique: Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Lewandowski

Borussia Dortmund: Hitz; Zagadou, Can, Hummels; Meunier, Delaney, Dahoud, Schulz; Reus, Haaland, Hazard.

Robert Lewandowski chega em 31 gols na temporada

Com os três gols de hoje, Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo pela FIFA, chegou a marca de 31 gols na temporada em apenas 28 jogos.

Próximo compromisso de Bayern de Munique e Borussia Dortmund

O Bayern de Munique volta a jogar no próximo fim de semana, no sábado (13) contra o Werder Bremen, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, às 11h30.

Por outro lado, o Borussia Dortmund entra em campo na próxima terça-feira (09), no Signal Iduna Park, às 17h, em jogo de volta contra o Sevilla pelas oitavas da Champions League. Na primeira partida, o Dortmund venceu por 3 a 2.

