Fiorentina x Roma: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (03/03)

Fiorentina e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (03) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Fiorentina x Roma: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem Fiorentina x Roma para o jogo?

A Fiorentina não faz uma boa temporada no Campeonato Italiano. Em 14ª posição com vinte e cinco pontos, a equipe da casa teme chegar até a zona de rebaixamento e, consequentemente, ser rebaixada para a liga inferior italiana. Por isso, é fundamental garantir a vitória nesta quarta-feira. Então, o time não possui nenhuma nova baixa em seu elenco.

Por outro lado, a Roma ocupa a parte de cima da tabela, em 5º com quarenta e quatro. Portanto se vencer hoje, ultrapassa a Atalanta e termina uma posição acima, mas somente se o rival tropeçar. Assim, para o jogo de hoje, o técnico Paulo Fonseca não tem em seu plantel Dzeko, Ibañez, Calafiori e Santon.

Possíveis escalações

Possível Fiorentina: Dragowski; Martínez, Pezzella, Milenkovic; Castrovilli, Pulgar, Biraghi, Eysseric, Malcuit; Vlahovic, Ribery.

Possível Roma: Pau Lopez; Cristante, Mancini, Fazio; Spinazzola, Karsdorp, Veretout, Villar; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Últimos jogos de Fiorentina e Roma

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último domingo (28) pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. A Fiorentina foi derrotada pela Udinese por 1 a 0 jogando fora de casa.

Enquanto isso, a Roma perdeu o clássico italiano para o Milan por 2 a 1 em casa.

