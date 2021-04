Flamengo e Palmeiras hoje – 11/4: como assistir e escalação

Flamengo e Palmeiras decidem neste domingo (11) o título da Supercopa do Brasil 2021, às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Campeão no ano passado da disputa, o Rubro-negro vai para sua terceira decisão do torneio e busca o bicampeonato, enquanto o Verdão participa da competição pela primeira vez. Veja onde assistir a disputa da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras hoje.

Onde assistir Flamengo e Palmeiras hoje?

A Rede Globo transmite o confronto entre Palmeiras e Flamengo, mas ao vivo, para todo o país, a partir das 11h. Muitos torcedores questionaram o horário da partida, mas por questões comerciais, a emissora carioca decidiu realizar o jogo no período da manhã. O SporTV também transmite a decisão.

O acordo entre CBF e Globo prevê a exibição do jogo para todo o país, justamente por isso, a emissora precisou agendar a partida para às 11h, visto que às 16h, no horário tradicional, o canal exibe partidas do Campeonato Estadual.

A Supercopa marcará o retorno das narrações de Galvão Bueno na Globo, após 14 meses de ausência. Com 70 anos, o narrador é o primeiro do grupo de risco da Covid-19 a retornar para os estúdios. No entanto, a decisão só foi possível, visto que Galvão tomou as duas doses da vacina. Junior e Caio Ribeiro estarão juntos com o locutor na transmissão da partida.

Por outro lado, Luiz Carlos Jr narra o jogo no SporTV, com comentários de Paulo Vinícius Coelho e Ana Thaís Matos.

Provável escalação de Palmeiras e Flamengo hoje

Flamengo : Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

: Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga; Breno Lopes, Willian e Rony.

Qual o valor da premiação da Supercopa?

A CBF realiza neste ano a quarta edição da Supercopa do Brasil. Logo depois de realizar as edições de 1990 e 1991, a entidade cancelou o torneio, mas retomou a disputa em 2020. A competição nacional coloca frente a frente o atual vencedor da Copa do Brasil (Palmeiras), diante do então campeão do Campeonato Brasileiro (Flamengo).

Nesta temporada, quem vencer a Supercopa embolsará a premiação de R$5 milhões, enquanto o segundo colocado fatura R$2 milhões.

