O tradicional Fla-Flu já ocorreu em cinco oportunidades neste ano. Foram três partidas válidas pelo Campeonato Carioca e duas pelo Brasileiro, sendo uma pela temporada passada. Mas quem se deu melhor nos duelos entre Flamengo x Fluminense disputados até então em 2021? Veja os resultados abaixo.

Flamengo x Fluminense jogaram 5 vezes em 2021

O clássico Fla-Flu sempre reserva grandes emoções para o futebol brasileiro e, neste ano, isso se repetiu. O primeiro clássico entre as equipes em 2021 ocorreu ainda válido pela temporada passada. No dia 6 de janeiro, em confronto do Nacional de 2020, os times se enfrentaram com vitória tricolor por 2 a 1, de virada.

Pouco mais de dois meses depois, novamente o clássico ocorreu, mas dessa vez pelo Estadual. Com gol de Igor Julião, o time das Laranjeiras derrotou seu rival e, posteriormente, Flamengo x Fluminense fizeram a final do Campeonato Carioca 2021. No entanto, o Rubro-negro levou a melhor na decisão.

No dia 15 de maio as equipes realizaram o clássico no primeiro jogo da final do Carioca, com empate em 1 a 1, gols de Gabigol (Flamengo) e Abel Hernandéz (Fluminense). Já no jogo de volta, dia 22 do mesmo mês, vitória Rubro-negra por 3 a 1 e o título do Estadual, com gols de Gabigol (2x) e João Gomes. Fred descontou para o Flu.

Por fim, os clubes voltaram a duelar no Campeonato Brasileiro 2021 e o time das Laranjeiras saiu vencedor. Em partida da 9ª rodada da competição, na Neo Química Arena, os rivais empatavam em 0 a 0 até os 45 da segunda etapa, quando André aproveitou o passe na entrada da área para fazer o gol da vitória Tricolor.

Últimos resultados do Fla-Flu

Fluminense 2 x 1 Flamengo

Fluminense 1 x 0 Flamengo

Flamengo 1 x 1 Fluminense

Flamengo 3 x 1 Fluminense

Fluminense 1 x 0 Flamengo

Relembre o último jogo entre Flamengo x Fluminense 2021:

Quem mais venceu o clássico Fla-Flu

As equipes do Flamengo x Fluminense se enfrentam pelo clássico de número 366. São 134 triunfos do Fla, 118 empates, além de 113 vitórias do Tricolor ao longo da história do confronto, segundo dados do site oGol. O Rubro-negro ainda tem 523 gols marcados, enquanto o Flu fez 473.

No próximo confronto entre os clubes, um novo capítulo na história do clássico será escrita. No entanto, em 2021, o Fluminense leva vantagem diante do Flamengo. Isso porque, dos cinco jogos que realizaram, a equipe das laranjeiras venceu três, empatou um e perdeu o outro. Ou seja, vai com retrospecto recente em busca de mais um bom resultado.

Onde e quando será Fluminense x Flamengo?

A partida Fla-Flu ocorre pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2021, neste sábado, 23 de outubro, a partir das 19 horas. O clássico será disputado no Estádio do Maracanã e as duas equipes precisam dos três pontos para se aproximarem de seus objetivos na tabela de classificação.

A equipe do Fla é a atual segunda colocada e está a 10 pontos do líder Atlético Mineiro. Embora a distância seja longa, o time da Gávea tem duas partidas atrasadas para realizar. Ou seja, pode encostar no Galo e vai na busca pela vitória, torcendo por um tropeço do time mineiro.

Por outro lado, o Fluminense tenta entrar no G-6 do Brasileiro. O Tricolor está a quatro pontos da zona de classificação e, por isso, uma vitória no clássico pode aproximar a equipe das primeiras posições, de olho na vaga à Libertadores 2022.