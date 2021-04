Fortaleza e Bahia hoje [3-4]: como assistir e horário do jogo

Pela 7ª rodada da Copa do Nordeste 2021, o Fortaleza recebe o Bahia neste sábado (3), às 16h, na Arena Castelão. A equipe do Leão é líder do Grupo B com 11 pontos, no entanto terá duelo duro diante do Tricolor, vice-líder do Grupo A com 10. Partida marca o encontro entre uma das melhores defesas do torneio contra o melhor ataque da competição. Saiba como assistir ao vivo jogo do Fortaleza e Bahia hoje.

Como assistir ao vivo Fortaleza e Bahia hoje?

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o confronto da Copa do Nordeste 2021 ao vivo a partir das 21h30. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

O SBT também transmite o jogo ao vivo na televisão aberta, mas apenas para algumas redes da emissora.

Onde e quando será Fortaleza e Bahia ?

A partida entre Fortaleza e Bahia será realizada hoje, 3 de abril, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), a partir das 16h (horário de Brasília).

Com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o Leão do Pici soma 11 pontos e lidera o Grupo B. A equipe sofreu apenas três gols no torneio regional e detém a melhor defesa da competição, ao lado do seu rival Ceará. Logo depois de iniciar a Copa do Nordeste com duas vitórias seguidas, o clube caiu de rendimento e ficou três jogos sem vencer. No entanto, retomou o caminho das vitórias na última rodada, ao derrotar o 4 de Julho, por 2 a 1.

Os baianos são os atuais vice-líderes do Grupo A com 10 pontos, e seguem então na cola do líder CRB, que possui 11. Com 13 gols marcados, o Tricolor possui o melhor ataque de toda competição e possui três vitórias, um empate e duas derrotas no torneio.

Tabela 7ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza x Bahia – 16h

Sport x Ceará – 16h

ABC x Sampaio Corrêa – 18h15

CSA x 4 de Julho – 18h15

Domingo

Altos x Santa Cruz – 15h45

Salgueiro x CRB – 16h

Vitória x Treze – 18h

Botafogo x Confiança – 19h30

