Descubra qual time cada participante do BBB21 torce

Futebol e Big Brother Brasil são duas paixões dos brasileiros e ambos movimentam diversas torcidas todos os anos. Dentro do confinamento, os participantes costumam conversar sobre tudo, mas ficam sem acesso às informações externas, como por exemplos notícias de seus clubes. Mas para qual times os participantes do BBB21 torcem?

Quais os times dos participantes do BBB21?

Sem dúvida, um dos questionamentos de muitos integrantes do Big Brother ao entrar no programa é saber como está a situação de seu clube. Em confinamento, os participantes não sabem de nada sobre seus times, mas muitas vezes, imaginam como está a situação das equipes “aqui fora”. Por isso, listamos aqui os times de cada participante do reality.

Arthur

Arthur Picoli é um dos integrantes do BBB 21 e apaixonado por esportes, o atual professor de Crossfit já foi até jogador de futebol. Durante sua juventude, o capixaba joguo no Atlético GO e chegou a ser capitão do sub-17. O brother ainda passou por Ponte Preta e Itaberaí-GO. Entretanto, o time que o participante do BBB 21 torce é para o Flamengo. Além já frequentar os estádios, o Arthur tem uma tatuagem em homenagem a Zico, ídolo do rubro-negro.

Carla Diaz

Outra pessoa torcedora do Flamengo é justamente a affair de Arthur durante o reality, Carla Diaz. Embora seja natural de São Paulo, a atriz viveu no Rio de Janeiro e já declarou sua torcida para o clube da Gávea. Inclusive, a sister já assistiu algumas partidas do estádio.

Camilla de Lucas

Mais uma representante flamenguista no elenco do BBB 21 é Camilla de Lucas. Natural de Nova Iguaçu, a participante da “casa mais vigiada do Brasil” não esconde seu amor pelo Rubro-negro e além de torcer, divulga nas redes sociais suas fotos com o manto do clube.

Arcrebiano

O elenco deste BBB21 está cheio de participantes que torcem para o time do Flamengo. Arcrebiano é mais um apaixonado pelo Clube da Gávea, embora não seja tão ligado ao futebol. A paixão do brother é o Crossfit, entretanto costuma comemorar os títulos flamenguistas, mas sem ser uma grande fanático.

Caio pipoca até na escolha do time

O Caio, também chamado de “Bastião” dentro do reality, costuma sempre “pipocar” no programa na hora da decisão. Pois bem, o participante do BBB21 também “amarela” até mesmo na hora de escolher seu time do coração e torce para dois clubes: Flamengo e Corinthians.

O goiano, nada mais nada menos, simpatiza com as duas maiores torcidas do Brasil. Embora torça para as duas agremiações, Caio foi a estádios de futebol com a camisa do Rubro-negro, mas não há relatos com a do Timão.

Pocah

Por fim, mais uma flamenguista para a nação. A participante Pocah é torcedora do time do Flamengo e é mais uma integrante do BBB21 rubro-negra. A cantora inclusive já foi ao Estádio do Maracanã usando a camisa da equipe e divulgou em suas redes sociais. A cantora, assim como Camilla de Lucas, é natural do Rio de Janeiro, mas da cidade de Queimados.

Kerline

Assim como Caio, Kerline é outra participante que torce para dois clubes: Ceará e Corinthians. Natural de Fortaleza, a cearense carrega uma paixão pelo Vozão, clube de seu Estado, mas também pelo Timão, em São Paulo.

Viih Tube

Natural de Campinas, interior de São Paulo, Viih Tube é torcedora do Corinthians. Quando não está no confinamento, a youtuber costuma acompanhar os jogos do Timão, e inclusive, já frequentou o estádio.

Fiuk

Mais um corintiano para o bando de loucos. Fiuk, assim com Viih, é outro participante do BBB21 que torce para o time do Corinthians. Fanático pelo Timão, o ator divulga sua paixão nas redes sociais por meio de fotos e mensagens, e tem Cássio como uma de seus maiores ídolos no futebol.

Lucas Penteado

Paulistano, Lucas Penteado é torcedor do São Paulo. Frequentador do Estádio do Morumbi, o brother não esconde seu amor pelo Tricolor, e além de acompanhar a equipe no campo, divulga seu amor pelas redes sociais.

A paixão do ex-participante do BBB21 pelo time paulista é tanta, que ele inclusive foi convidado para uma gravação de matéria no Morumbi e participou do vídeo de lançamento do novo uniforme do clube para esta temporada.

Qual o time de Gilberto do BBB 21?

Gilberto é outro participante do BBB21 que não faz tanta questão para time de futebol. No entanto, natural de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, o doutorando em economia torce para o Náutico, por conta de sua mãe que é torcedora. Mas, o brother também se simpatiza com o Sport Recife, rival do timbu.

Nego Di

Gaúcho, o comediante torce para o Internacional e não esconde seu amor pelo clube. Por meio das redes sociais, o já eliminado do BBB21 posta suas fotos com a camisa do clube, assim como utiliza o colorado em diversos temas de seus vídeos no youtube.

Juliette

A participante do BBB21, Juliette, não é de frequentar estádios e nem de torcer para algum time específico. No entanto, a sister gosta mesmo é de acompanhar as partidas da Seleção Brasileira e vibrar com as vitórias da equipe canarinho.

Qual o time de Sarah do BBB21?

Sarah, assim como Juliette, é outra integrante do BBB21 que não é adepta a assistir jogos de futebol. No entanto, se for escolher algum clube para torcer, a sister vibra com as conquistas do Flamengo.

Thaís

Outro torcedora fanática é Thaís. Natural de Luziânia, Goiás, a sister torce para o Vasco da Gama e frequenta os estádios. A paixão vem de berço, e toda sua família também é Cruzmaltina assim como ela.

Projota

O rapper Projota nunca escondeu o seu amor pelo time do Santos. Tanto que na sua música “Muleque de Vila”, já cantada inclusive no programa na época que o cantor estava dentro da casa, o paulistano afirma: “torcedor do Santos, desse pão e circo eu também quis; Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz”.

Sempre durante sua participação no reality, Projota se questionava se o Santos havia vencido a Libertadores, visto que já estava em confinamento no dia da final entre o Peixe e o Palmeiras. E, para sua surpresa, ao sair da casa descobriu que sua equipe perdeu a decisão.

Quais os times dos outros participantes do BBB21?

Rodolffo, Lumena, Karol Conká e João Luiz ambos não são adeptos ao futebol, e por isso não torcem para nenhum clube. No entanto, sempre comemoram e torcem em jogos da Seleção Brasileira.

