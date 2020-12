France Football elege Bola de Ouro Dream Team com três brasileiros

A revista France Football, uma das mais renomadas do esporte, divulgou nesta segunda (14) os eleitos para o Bola de Ouro Dream Team. Dentre os 11 titulares, três brasileiros compõem o elenco: Ronaldo, Cafu e Pelé.

Entretanto, devido à pandemia, a revista foi impossibilitada de realizar sua premiação anual da Bola de Ouro – evento que elege os melhores da temporada. Por isso, realizou a premiação especial, elegendo os melhores de todos os tempos. Para escolha do Dream Team, um júri de então 140 jornalistas participaram da votação.

Confira a escalação do Bola de Ouro Dream Team:

GOL – Yashin;

DEF- Cafu, Beckenbauer e Maldini;

MEI – Matthäus, Xavi, Maradona e Pelé;

ATA- Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno.

A seleção da Bola de Ouro conta com o goleiro russo Lev Yashin, único atleta da posição a já receber o prêmio individual em 1963.

Na defesa, os escolhidos foram o brasileiro Cafu, o alemão Beckenbauer e o italiano Maldini. A revista ainda destacou que o capitão do penta “foi um modelo na posição de lateral-direito. Era capaz de defender solidamente, mas também de seguir em frente e se tornar um verdadeiro atacante”.

O alemão Matthäus e o espanhol Xavi compõem o meio campo deste time. No entanto, o destaque da posição fica por conta das lendas: Pelé e Maradona.

“Imagine esses dois, no auge, alinhados em um campo”. Disse a France Football sobre Pelé e Maradona juntos.

Vencedor da Bola de Ouro em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019, o argentino Lionel Messi está do lado direito do ataque. Cristiano Ronaldo, vencedor em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, fica no lado esquerdo. Por fim, o brasileiro Ronaldo Fenômeno, vencedor da premiação em 1997 e 2002, é o centroavante do Dream Team.

Seleção secundária do Bola de Ouro Dream Team

A revista ainda escalou uma seleção secundária. Nela, quatro brasileiros aparecem: Carlos Alberto Torres, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Garrincha. Assim como a ‘Seleção A’ a equipe alternativa é escalada no 3-4-3. No gol, o escolhido foi o italiano Gianluigi Buffon. Fecha a defesa, mas ao lado dos dois brasileiros, o italiano Franco Baresi. O francês Zidane, o italiano Pirlo, holandês Rijkaard e o argentino Di Stefano, então formam o meio de campo. Por fim, além de Ronaldinho e Garrincha, o ataque é formado pelo holandês Johan Cruyff.

The second team squad elected by our jury ! Which one do you prefer ?#BOdreamteam pic.twitter.com/UU4Ea5797T — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Terceira Equipe

Por fim, uma terceira seleção do Bola de Ouro Dream Team ainda foi eleita. A então “equipe C”, é composta por Neuer; Breitner, Sergio Ramos e Lahm; Didi, Neeskens, Platini e Iniesta; Henry, George Best e Van Basten.