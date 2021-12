Genoa x Atalanta: onde assistir, horário e escalações – 21/12/2021

Nesta terça-feira, 21/12, o confronto entre Genoa x Atalanta acontece a partir das 16h45 (horário de Brasília), válido pela 19ª rodada do Campeonato Italiano no Estádio Luigi Ferraris. Saiba onde assistir o jogo de hoje com transmissão ao vivo.

Onde assistir jogo do Genoa x Atalanta hoje: O canal ESPN, disponível na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local : Estádio Luigi Ferraris, cidade de Gênova, na Itália

: Estádio Luigi Ferraris, cidade de Gênova, na Itália TV: ESPN

ESPN LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem vencer por mais de cinco rodadas, o Genoa espera contar com a sorte e a força de sua torcida em casa no confronto desta terça-feira para conquistar os três pontos e, então, deixar a zona de rebaixamento. Ocupando a 18ª posição com dez pontos, o time pode dormir fora da degola, enquanto torce contra os adversários que estão na mesma situação.

Enquanto isso, a Atalanta vem de uma derrota para a Roma no último fim de semana, o que deixou torcedores ansiosos, mas não sem esperanças. Isso porque, se o elenco visitante ganhar o jogo de hoje, assume a segunda posição da tabela com 40 pontos, tendo apenas três pontos a menos do que a Inter, a atual líder do Campeonato Italiano.

Relembre como foi a última partida entre as equipes no Campeonato Italiano.

Escalações de Genoa e Atalanta no jogo de hoje:

Fares, Caicedo, Vanheusden, Rovella e Maksimovic não estão disponíveis para os anfitriões no jogo de hoje.

Já Gasperini não poderá contar com Rafael Tolói, Maehle e Gosens, já que não aparecem na convocação divulgada pelo clube.

Genoa: Sirigu; Criscito, Vázquez, Sabelli; Sturaro, Ghiglione, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Pandev

Atalanta: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Hateboer; Zapata, Malinovskyi, Pessina

