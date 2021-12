Genoa x Milan: horário, onde assistir e escalações – 01/12

Genoa x Milan se enfrentam nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília) pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano com promessa de bom confronto enquanto jogam no Estádio Luigi Ferraris. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Genoa x Milan: A partida entre Genoa e Milan terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, cidade de Régio da Emília, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a zona de rebaixamento no Campeonato Italiano em décimo oitavo lugar com 10 pontos, o Genoa precisa da vitória nesta quarta-feira se quiser se afastar completamente da degola neste início de temporada. Além disso, o elenco não coleciona bons resultados nas últimas rodadas, sem vencer por mais de cinco rodadas. Dessa maneira, deve se esforçar e contar com a força de sua torcida.

Enquanto isso, o Milan segue em segundo lugar com 32 pontos na esperança de conseguir ultrapassar o rival Napoli, que é o atual líder da temporada. No confronto de hoje, o time visitante tem a chance de igualar a pontuação com o adversário mas somente se os napolitanos perderem na rodada. Por isso, além de mostrar resultado em campo, precisa torcer por um tropeço.

Escalações de Genoa x Milan:

O elenco da casa tem uma vasta lista de desfalques para o jogo de hoje, começando por Fares, Caicedo, Criscito, Bani e Maksimovic.

Do outro lado, Rebic, Giroud, Calabria, Castillejo e Romagnoli não podem entrar em campo.

GENOA: Sirigu; Vázquez, Masiello, Biraschi; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Díaz, Rafa Leão; Ibrahimovic

