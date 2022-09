Girona x Real Valladolid: onde assistir, horário e escalações (9/9)

Na abertura da quinta rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Girona x Real Valladolid se enfrentam nesta sexta-feira, 09 de setembro, às 16h (Horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Montilivi, na Catalunha, e terá transmissão ao vivo para todos os torcedores.

Onde assistir Girona x Real Valladolid hoje ao vivo

O jogo do Girona e Real Valladolid hoje terá transmissão do Star +, a partir das 16h (horário de Brasília).

Para acompanhar todos os lances do embate nesta sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol, o torcedor deverá sintonizar o streaming Star +, disponível apenas para assinantes de todo o Brasil. A plataforma pode ser acessada pelo celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível com o aplicativo.

Pelos valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, é possível tornar-se membro da plataforma e assim ter acesso aos canais da ESPN, além dos filmes e séries.

Girona x Real Valladolid

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estadio Montilivi, na Catalunha

Rodada: 5ª rodada do Campeonato Espanhol

Onde assistir Girona x Real Valladolid: Star +

Girona x Real Valladolid na temporada

O Girona vem para brigar pelos três pontos nesta sexta-feira, contando com o suporte de sua torcida dentro de casa em força total. Com apenas 4 pontos, ocupa a 12ª posição em uma vitória, um empate e duas derrotas, totalizando até aqui apenas 4 gols marcados e quatro sofridos.

Borja García, Stuani e Kebe são desfalques por lesões.

Fique de olho em: Riquelme e Castellanos.

Se o Girona vencer: Fica próximo da parte de cima da tabela.

Provável escalação de Girona: Martín; Bueno, Juanpe, López; Gutiérrez, Romeu, Alex García, Martinez; Riquelme, Castellanos e Reinier.

O objetivo principal do Real Valladolid é continuar na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Entretanto, o desempenho do clube roxo não tem sido dos melhores, ocupando a 16ª posição com 4 pontos, conquistados em uma vitória, um empate e duas derrotas. Na última rodada venceu pela primeira vez na temporada, diante do Almería dentro de casa.

Para os visitantes, nenhum atleta está indisponível.

Fique de olho em: Mesa, Kike Pérez, Guardiola e Sánchez.

Se o Real Valladolid vencer: Se afasta da zona de rebaixamento e pode concorrer na parte de cima

Provável escalação de Real Valladolid: Asenjo; Pérez, Sánchez, Fernández, Escudero; Aguado, Mesa, Kike Pérez; Plano, Guardiola e Sánchez.

Próximos jogos:

GIRONA:

Betis x Girona – Domingo, 18/09 às 09h – Campeonato Espanhol

Girona x Real Sociedad – Domingo, 02/10 às 13h30 – Campeonato Espanhol

REAL VALLADOLID:

Real Valladolid x Cádiz – Sexta-feira, 16/09 às 16h – Campeonato Espanhol

Getafe x Real Valladolid – Sábado, 01/10 às 11h15 – Campeonato Espanhol

