Horários do GP da Itália na F1: Programação de Monza 2022

O Circuito de Monza será o palco das emoções da Fórmula 1 neste fim de semana. Com três treinos livres, um classificatório e a corrida, o Grande Prêmio da Itália é a décima sexta etapa da temporada, realizada entre os dias 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Confira todos os Horários do GP da Itália na F1 e as informações principais no texto.

Comemorando 100 anos de disputa, o Circuito de Monza receberá todos os vinte pilotos para o fim de semana, exigindo 53 voltas na prova de domingo.

Horários do GP da Itália na F1 em 2022

Prepare-se para grandes emoções dentro da pista neste fim de semana! O Grande Prêmio da Itália é a décima sexta prova da temporada 2022, realizada no Circuito de Monza, na cidade de Monza, ao norte de Milão.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo com 53 voltas entre os dias 9, 10 e 11 de setembro de 2022, onde todos os vinte pilotos entram na pista. De acordo com a previsão do tempo, na sexta-feira a chuva pode aparecer, com tempo nublado no sábado e domingo e muito sol.

Os pilotos vão usar os três compostos o C2 duro marcado em branco, C3 médio marcado em amarelo e o C4 macio marcado em vermelho, confirmou a Pirelli.

Correndo em Monza, a briga entre Max Verstappen e Charles Leclerc terá mais um episódio de muita disputa dentro da pista, com o piloto da Ferrari correndo em casa, já que a equipe é italiana e a torcida promete estar em peso nas arquibancadas.

Confira a programação de horários do GP da Itália na F1 para não perder nenhum lance.

Sexta-feira (09/09): – Horários do GP da Itália na F1

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (10/09): – Horários do GP da Itália na F1

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (11/09): – Horários do GP da Itália na F1

GP da Itália – 10h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Reprise da corrida – 19h (BandSports)

Conheça o Circuito de Monza

Completando 100 anos de história na Fórmula 1 este ano, o Circuito de Monza é, sem dúvidas, um dos mais famosos na competição de elite no automobilismo. Serão 53 voltas no Autódromo Nazionale Monza de 5.793 quilômetros no domingo, com todos os pilotos na pista.

O circuito foi construído em 1922, sendo apenas o terceiro autódromo do mundo, depois de Brooklands no Reino Unido e Indianápolis, nos Estados Unidos. A pista contava com muitas curvas inclinadas, o que proporcionava muito medo aos próprios pilotos e também torcedores. Ano após ano, o espaço passou por reformas para melhorar a competição.

Monza entrou para o calendário da Fórmula 1 no ano de 1950, exatamente o primeiro da competição. Desde então, participa todos os anos. Hoje, o recorde de volta mais rápida pertence ao piloto Rubens Barrichello, em 2004, com o tempo de 1m21s046.

A palavra que define o Circuito de Monza é: rápido! São 11 curvas ao todo, onde os pilotos correm com muita rapidez dentro da pista, exigindo atenção dos pilotos.

Quantos pilotos vão correr o GP da Itália 2022?

Vinte pilotos vão correr no Grande Prêmio da Itália neste fim de semana, entre os dias 09, 10 e 11 de setembro, a décima sexta etapa da temporada na Fórmula 1.

A prova promete ser mais um episódio da disputa entre Max Verstappen, da Red Bull, e do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, pelo título do Mundial. No entanto, o holandês se mantém com vantagem na liderança da classificação, com a diferente entre 109 pontos.

Quinze provas já foram realizadas na temporada da Fórmula 1, então agora só faltam sete para terminara temporada nas pistas, contando com o Grande Prêmio da Itália.

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN:

Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE:

Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO:

Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS:

Mick Schumacher e Kevin Magnussen

ALPHATAURI:

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

ASTON MARTIN:

Sebastian Vettel e Lance Stroll

WILLIAM:

Nicholas Latifi e Alexander Albon

