Globo FC x Força e Luz: onde assistir, horário e escalações – 12/01

As equipes de Globo FC x Força e Luz entram em campo nesta quarta-feira, 12/01, a partir das 20h (horário de Brasília), pela segunda rodada da primeira fase no Campeonato Potiguar jogando no Estádio Barrettão. Com transmissão do de hoje, saiba onde assistir.

Onde assistir Globo FC x Força e Luz: O Youtube da TV FNF Oficial, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Potiguar ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Barrettão, cidade de Ceará-Mirim

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

O time do Globo não teve a estreia que gostaria de ter no Campeonato Potiguar. Na última semana pela primeira rodada, o elenco foi derrotado pelo ABC fora de casa. Agora, com a força de sua torcida, espera garantir os primeiros três pontos do torneio para subir na classificação da tabela.

Enquanto isso, o time do Força e Luz se deu bem logo na primeira rodada ao vencer o Assu jogando em casa. Por isso, nesta quarta, vai novamente dar o melhor de si em campo para conquistar a vitória em seu favor e alcançar o topo da classificação. Por fim, aparece em terceiro lugar com 3 pontos.

Escalações de Globo FC e Força e Luz:

O confronto desta quarta-feira promete ser equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque e a vitória em qualquer custo.

Do lado do Força e Luz, Pablo Franklin foi expulso no jogo passado e agora não pode jogar.

Globo FC: André Souza; Goevane, Victor Souza, Mael; Ramon, Fernando, Anderson, Hítalo, Rômulo; Nino, Adílio

Força e Luz: Matheus Almeida; Edson Souza, Renan de Carvalho, Ewerton Carlos; Edson Pinheiro, Luiz Miller; Nildo, Ketson, Rogério Cruz; Ryan da Silva, Rafamar

