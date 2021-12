Granada x Alavés: onde assistir, horário e escalações – 03/12

Em confronto direto, as equipes de Granada x Alavés se enfrentam nesta sexta-feira, 03/12, a partir das 17h (horário de Brasília) pela décima sexta rodada do Campeonato Espanhol jogando no Estádio Nuevo Los Cármenes. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo, online e pela televisão.

Onde assistir Granada x Alavés: A partida entre Granada e Alavés terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, cidade de Granada, na Espanha

TV: ESPN 2

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em 16º lugar com doze pontos conquistado, o Granada entra em campo nesta sexta-feira precisando da vitória em seu favor de qualquer maneira já que o seu principal objetio neste momento é escapar da zona de rebaixamento, no qual se encontra. Com dois triunfos, seis empates e seis derrotas também, os anfitriões esperam contar com a casa cheia e os seus melhores jogadores para vencer.

Enquanto isso, o Alavés está uma posição para cima do seu adversário, em 15º com 14 pontos. Dessa maneira, mesmo tendo a vantagem, também não é o grande favorito no confronto desta sexta, podendo ter grandes problemas se quiser levar os três pontos para a sua casa em busca de subir na tabela do Campeonato Espanhol.

Escalações de Granada x Alavés:

Lozano, Duarte, Milla, Sánchez e Montoro são os desfalques do Granada.

Os visitantes, por outro lado, não terão Ximo Navarro também por lesão e Duarte por suspensão.

GRANADA: Luís Maximiano; Escudero, Torrente, Abram, Quini; Montoro, Machis, Gonalons, Rochina; Molina, Bacca

ALAVÉS: Fernando Pacheco; Aguirregabiria, Laguardia, Lejeune, Diaz; Loum, Pere Pons, Moya; Méndez, Joselu, Luis Rioja

