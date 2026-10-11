Grenal hoje: onde assistir o jogo do Grêmio x Inter (11/10)

Grêmio e Internacional se enfrentam neste domingo, 11 de outubro de 2026, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico começa às 17h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao Gre-Nal ao vivo.

Onde assistir ao Gre-Nal hoje ao vivo?

Com transmissão na TV aberta para o Rio Grande do Sul e no pay-per-view, o clássico Gre-Nal entre Grêmio e Internacional será exibido ao vivo pela Globo, no estado gaúcho, e pelo Premiere, para os assinantes do canal.

GLOBO: a TV Globo transmite o jogo em sinal aberto para o público do Rio Grande do Sul. A exibição depende da programação regional da emissora.

PREMIERE: o serviço de pay-per-view transmite a partida para os assinantes. O acesso pode ser feito por operadoras de TV por assinatura e pelas plataformas que oferecem o pacote, conforme o plano contratado.

GLOBOPLAY: os torcedores do Rio Grande do Sul podem acompanhar a programação da Globo ao vivo pela plataforma de streaming, conforme a disponibilidade regional e as condições de acesso. Para assistir pelo Premiere, é necessário ter acesso ao respectivo pacote.

Como foi o último jogo do Grêmio x Inter?

Na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, o Grêmio empatou por 1 a 1 com o Remo, fora de casa, no Mangueirão. O gol gremista foi marcado por Kannemann, aos 47 minutos do primeiro tempo.

Já o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 1, no Beira-Rio. Vitinho abriu o placar logo no primeiro minuto, e Alan Patrick ampliou na etapa final. André descontou para a equipe paulista.

O clássico deste domingo é importante para os dois rivais na luta contra o rebaixamento. O Grêmio chega pressionado após o empate e ocupa a 18ª colocação, enquanto o Internacional aparece em 17º lugar. Uma vitória pode ajudar os clubes a deixar a zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados da rodada.

O Gre-Nal 455 será o último clássico entre as equipes em 2026 e coloca frente a frente dois dos maiores rivais do futebol brasileiro.

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