O Atlético-MG joga neste domingo, 29 de novembro, contra o Vasco, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo entra em campo na Arena MRV, em Belo Horizonte, em busca de uma vitória para seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2027. A partida começa às 19h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo na televisão por assinatura. O confronto também marca o último jogo do Atlético na Arena MRV nesta temporada.

Onde assistir ao jogo do Galo hoje

A partida entre Atlético-MG e Vasco terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere, canais que exibem o confronto neste domingo. O torcedor também poderá acompanhar os lances em tempo real pela internet, com atualizações de placar e principais acontecimentos.

Quem quiser assistir ao jogo do Galo contra o Vasco pela internet pode acompanhar pelo Globoplay, desde que tenha acesso aos canais Sportv ou Premiere no pacote contratado.

Veja o passo a passo:

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Como chegam os times hoje

O Atlético-MG chega pressionado para a partida deste domingo. A equipe ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos, e ainda tenta garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. Uma vitória pode aproximar o Galo do grupo de classificação, dependendo também dos resultados dos concorrentes.

O time mineiro atravessa uma sequência de nove partidas sem vencer, com seis derrotas e três empates, e busca reencontrar o caminho dos três pontos diante de sua torcida. No primeiro turno, o Atlético venceu o Vasco por 1 a 0, em São Januário.

O técnico Eduardo Domínguez deve contar com retornos importantes para enfrentar o Vasco. Vitão e Fred voltam após cumprirem suspensão, enquanto Alan Franco também fica à disposição. Thiago Borbas, por outro lado, está suspenso após ser expulso na rodada anterior.

O Vasco também entra em campo pressionado pela reta final do Brasileirão. O clube carioca está na 11ª colocação, com 47 pontos, e ainda tenta manter chances de classificação para uma competição continental em 2027.

A equipe vem de derrota para o Red Bull Bragantino e precisa pontuar fora de casa para melhorar sua situação na tabela. O técnico Pedro Emanuel terá problemas para montar o time, com suspensões e jogadores entregues ao departamento médico.

O Atlético-MG vai escalar Everson; Natanael, Vitão, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Kevin Castaño, Tomás Pérez e Fred; Bernard, Tomás Cuello e Cassierra. O técnico Eduardo Domínguez deve mandar a equipe a campo com essa formação para o confronto deste domingo.

Já o Vasco deve levar a campo Léo Jardim; Puma Rodríguez, Gabriel Pereira, Lucas Freitas e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Andrés Gómez, Brenner e Bruno Duarte. A equipe carioca é comandada por Pedro Emanuel.

O que o Galo precisa para chegar à Libertadores?

O Atlético ainda disputa uma vaga na Libertadores de 2027 e tem o Vasco pela frente em um confronto importante na penúltima rodada do Brasileirão. Com 52 pontos, o time mineiro precisa vencer para tentar avançar na classificação e depende também dos resultados dos adversários que estão à frente.

O duelo deste domingo será a última partida do Galo na Arena MRV em 2026, o que aumenta a expectativa da torcida por uma despedida com vitória diante de sua casa.

Meta descrição: Atlético-MG x Vasco jogam neste domingo (29), às 19h30, pelo Brasileirão. Veja onde assistir ao jogo do Galo ao vivo, horário e escalações.