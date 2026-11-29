Onde vai passar o jogo do Corinthians x Grêmio hoje: única forma de transmissão
Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo, 29 de novembro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Corinthians entra em campo neste domingo para enfrentar o Grêmio, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão 2026. O confronto será disputado às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo é decisivo para os dois times na luta contra o rebaixamento, já que ambos estão com 41 pontos e tentam garantir a permanência na Série A na reta final da competição.
Onde assistir Corinthians x Grêmio ao vivo?
A partida entre Corinthians e Grêmio neste domingo terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video. O serviço de streaming é a opção para assistir ao confronto com imagens, pela internet. O torcedor precisa ter acesso à plataforma para acompanhar o jogo. A partida não terá transmissão pelo Premiere.
Para assistir ao jogo entre Corinthians e Grêmio neste domingo (29), pelo Prime Video, o torcedor deve acessar a plataforma de streaming. Veja o passo a passo:
- Acesse o aplicativo Prime Video na smart TV, celular, tablet ou computador.
- Faça login com a conta Amazon que possui assinatura Prime.
- Na página inicial, procure por Brasileirão ou Corinthians x Grêmio na barra de pesquisa.
- Clique na transmissão da partida, que estará disponível na área de eventos ao vivo.
- Selecione Assistir agora para acompanhar o jogo.
A equipe paulista vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-MG e busca uma vitória em casa para se afastar da zona de rebaixamento. O Grêmio, por sua vez, venceu o Santos por 2 a 0 na rodada anterior e também precisa pontuar para evitar complicações na última rodada.
O que o Corinthians precisa fazer para não ser rebaixado?
O Corinthians depende apenas dos próprios resultados para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, o time paulista tem dois jogos restantes na competição e precisa pontuar para escapar do rebaixamento sem depender de outros clubes.
A primeira decisão será neste domingo (29), contra o Grêmio, na Neo Química Arena. Se vencer o confronto direto, o Timão chega a 44 pontos e praticamente encaminha sua permanência na elite, pois também interfere diretamente na situação do adversário.
Na última rodada, o Corinthians enfrenta o Remo, fora de casa, no dia 2 de dezembro, às 21h30. Uma vitória e um empate nos dois jogos levam o clube a 45 pontos, pontuação considerada suficiente para garantir a permanência, conforme os cenários da reta final.
O Corinthians também pode escapar com uma vitória e terminar com 44 pontos, mas, nesse cenário, ainda precisará acompanhar os resultados dos concorrentes dependendo das combinações da rodada.
A derrota para o Grêmio, por outro lado, aumenta a pressão sobre o time paulista, que poderá chegar à última rodada ainda ameaçado pelo Z-4. O confronto deste domingo é, portanto, tratado como uma decisão para a equipe de São Paulo.
Classificação do Brasileirão 2026 hoje
O Corinthians e o Grêmio entram em campo neste domingo de olho na tabela do Campeonato Brasileiro. As equipes estão empatadas com 41 pontos e disputam diretamente a permanência na Série A. Confira a classificação antes dos jogos de hoje, 29 de novembro.
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|1
|Flamengo
|80
|36
|2
|Palmeiras
|74
|37
|3
|Cruzeiro
|69
|37
|4
|Fluminense
|63
|37
|5
|Athletico-PR
|57
|36
|6
|Bahia
|57
|37
|7
|Atlético-MG
|52
|36
|8
|Bragantino
|50
|36
|9
|Santos
|50
|36
|10
|São Paulo
|48
|37
|11
|Vasco
|47
|36
|12
|Coritiba
|45
|36
|13
|Vitória
|44
|36
|14
|Botafogo
|43
|37
|15
|Corinthians
|41
|36
|16
|Grêmio
|41
|36
|17
|Mirassol
|41
|36
|18
|Internacional
|38
|36
|19
|Remo
|32
|37
|20
|Chapecoense
|24
|37
Classificação consultada antes dos jogos deste domingo (29/11). Corinthians, Grêmio e outros clubes ainda podem alterar suas posições após a rodada. Paranashop+