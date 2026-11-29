Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo, 29 de novembro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde vai passar o jogo do Corinthians x Grêmio hoje: única forma de transmissão

Onde vai passar o jogo do Corinthians x Grêmio hoje: única forma de transmissão

O Corinthians entra em campo neste domingo para enfrentar o Grêmio, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão 2026. O confronto será disputado às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo é decisivo para os dois times na luta contra o rebaixamento, já que ambos estão com 41 pontos e tentam garantir a permanência na Série A na reta final da competição.

Onde assistir Corinthians x Grêmio ao vivo?

A partida entre Corinthians e Grêmio neste domingo terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video. O serviço de streaming é a opção para assistir ao confronto com imagens, pela internet. O torcedor precisa ter acesso à plataforma para acompanhar o jogo. A partida não terá transmissão pelo Premiere.

Para assistir ao jogo entre Corinthians e Grêmio neste domingo (29), pelo Prime Video, o torcedor deve acessar a plataforma de streaming. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo Prime Video na smart TV, celular, tablet ou computador. Faça login com a conta Amazon que possui assinatura Prime. Na página inicial, procure por Brasileirão ou Corinthians x Grêmio na barra de pesquisa. Clique na transmissão da partida, que estará disponível na área de eventos ao vivo. Selecione Assistir agora para acompanhar o jogo.

A equipe paulista vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-MG e busca uma vitória em casa para se afastar da zona de rebaixamento. O Grêmio, por sua vez, venceu o Santos por 2 a 0 na rodada anterior e também precisa pontuar para evitar complicações na última rodada.

O que o Corinthians precisa fazer para não ser rebaixado?

O Corinthians depende apenas dos próprios resultados para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, o time paulista tem dois jogos restantes na competição e precisa pontuar para escapar do rebaixamento sem depender de outros clubes.

A primeira decisão será neste domingo (29), contra o Grêmio, na Neo Química Arena. Se vencer o confronto direto, o Timão chega a 44 pontos e praticamente encaminha sua permanência na elite, pois também interfere diretamente na situação do adversário.

Na última rodada, o Corinthians enfrenta o Remo, fora de casa, no dia 2 de dezembro, às 21h30. Uma vitória e um empate nos dois jogos levam o clube a 45 pontos, pontuação considerada suficiente para garantir a permanência, conforme os cenários da reta final.

O Corinthians também pode escapar com uma vitória e terminar com 44 pontos, mas, nesse cenário, ainda precisará acompanhar os resultados dos concorrentes dependendo das combinações da rodada.

A derrota para o Grêmio, por outro lado, aumenta a pressão sobre o time paulista, que poderá chegar à última rodada ainda ameaçado pelo Z-4. O confronto deste domingo é, portanto, tratado como uma decisão para a equipe de São Paulo.

Classificação do Brasileirão 2026 hoje

O Corinthians e o Grêmio entram em campo neste domingo de olho na tabela do Campeonato Brasileiro. As equipes estão empatadas com 41 pontos e disputam diretamente a permanência na Série A. Confira a classificação antes dos jogos de hoje, 29 de novembro.

Pos. Time Pts J 1 Flamengo 80 36 2 Palmeiras 74 37 3 Cruzeiro 69 37 4 Fluminense 63 37 5 Athletico-PR 57 36 6 Bahia 57 37 7 Atlético-MG 52 36 8 Bragantino 50 36 9 Santos 50 36 10 São Paulo 48 37 11 Vasco 47 36 12 Coritiba 45 36 13 Vitória 44 36 14 Botafogo 43 37 15 Corinthians 41 36 16 Grêmio 41 36 17 Mirassol 41 36 18 Internacional 38 36 19 Remo 32 37 20 Chapecoense 24 37

Classificação consultada antes dos jogos deste domingo (29/11). Corinthians, Grêmio e outros clubes ainda podem alterar suas posições após a rodada. Paranashop+