Hercílio Luz x Figueirense: onde assistir e horário ao vivo (20/03/22)

No primeiro jogo da semifinal do Catarinense, o Figueirense venceu por 1 a 0 a equipe rival

Hercílio Luz e Figueirense se enfrentam neste domingo, pela partida de volta nas quartas de final do Campeonato Catarinense, a partir das 11h, jogando no Estádio Anibal Torres Costa. A seguir, confira todos os destalhes de onde assistir Hercílio Luz x Figueirense ao vivo.

Pelo jogo de ida, o Figueirense venceu por 1 a 0 enfrentando o adversário em casa. Por isso, precisa do resultado novamente para se classificar. Em caso de empate, a disputa de pênaltis será utilizada.

Onde assistir Hercílio Luz x Figueirense

A partida entre Hercílio Luz e Figueirense hoje vai passar ao vivo no streaming TV NSports, a partir das 11h (Horário de Brasília).

A plataforma da TV NSports, streaming, também vai passar o jogo de hoje, encontrado por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Escalações de Hercílio Luz e Figueirense

O elenco do Hercílio Luz chegou até as quartas de final depois de terminar a primeira fase em segundo lugar, com o total de 21 pontos, ou seja, contabilizou seis vitórias, três empates e duas derrotas na temporada. Agora, depois de perder a partida de ida, precisa do resultado em seu favor para chegar até a semifinal.

Provável Hercílio Luz: Matheus Aurélio, Cleiton, Rafael Lima, Kadu, Matheus Oliveira, Jonathan Cabeça, Dener, Vitinho, Luan, Dentinho e Garraty

Enquanto isso, o Figueirense saiu na frente na partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense e, agora, só precisa de um empate simples para chegar até a semifinal. Na primeira fase, garantiu-se em sétimo lugar com 15 pontos, ou seja, venceu quatro partidas, três empatou e perdeu em quatro.

Provável Figueirense: Rodolfo Castro, Muriel, Luis Fernando, Maurício, Zé Mario, Uesley, Oberdan, Jhon Cley, Kauê, Andrew e Gustavo Henrique

Último jogo Hercílio Luz x Figueirense

Pelo jogo de ida nas quartas de final do Campeonato Catarinense, realizado no sábado, 12 de março de 2022, Figueirense e Hercílio Luz se enfrentaram.

Por 1 a 0, com gol de Drummond, o Figueirense venceu e abriu a vantagem.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

+ Grid de largada da Fórmula 1: classificação do GP do Bahrein 2022