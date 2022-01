Hoje tem jogo da Copinha? Programação e horário de sexta (21/01)

Chegou a hora de descobrir quem será o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quatro equipes disputam as semifinais neste fim de semana enquanto buscam a classificação em busca do título na temporada. Dessa maneira, saiba se hoje tem jogo da Copinha 2022 e como assistir ao vivo.

Tem jogo da Copinha 2022 hoje?

Dando início na semifinal, uma partida acontece hoje, sexta-feira em 21 de janeiro de 2022, valendo a classificação para a grande final da temporada. Quem vencer o jogo garante a vaga na decisão, seguindo em busca do título de melhor elenco no futebol de base do Brasil, além da taça de campeão.

Os duelos tem transmissão na TV. Confira quais são os jogos de hoje, sexta-feira, na Copinha:

Santos x América-MG – 20h – SporTV e Rede Vida

Onde assistir aos jogos da Copinha?

Os canais SporTV, Rede Vida e Premiere são os responsáveis por transmitirem ao público os jogos da semifinal da competição de base. Saiba como assistir através deles cada um dos confrontos.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Canais: SKY – 39 / 439; OI – 39; VIVO – 39 / 339 / 819 / 539; CLARO TV – 39 / 539; DIRECT TV – 2135

Rede Vida

O canal da TV aberta é o grande responsável por transmitir para todo o Brasil os jogos da semifinal da Copa São Paulo de graça e ao vivo. Basta sintonizar no televisor o número indicado e assistir no horário marcado a disputa em campo.

A emissora conquistou os direitos de transmissão desde a fase de grupos, onde passou um jogo por semana, seguindo para a fase eliminatória.

Canais: SKY – 06; OI – 28 / 17 ; VIVO – 229 / 243 / 529; CLARO TV – 193 / 693 / 17 / 517 ; TV Alphaville – 192

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Quando será a final da Copinha 2022?

A final da Copinha será no dia 25 de janeiro de 2022, terça-feira, com horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. O local, no entanto, ainda é uma incógnita.

A data coincide propositalmente com o aniversário da cidade de São Paulo. A escolha é realizada pela Federação para celebrar em campo junto aos dois times que buscam o título. O calendário do torneio é, inclusive, inteiramente moldado para que a final aconteça justamente no aniversário da cidade paulista.

Desde o primeiro ano da edição da Copinha, em 1969, a final acontece em 25 de janeiro. Os organizadores garantem que é uma maneira de agradecer à cidade e o estado por receberem tão bem o campeonato de futebol. A data é o dia oficial da fundação da cidade de São Paulo, a maior capital brasileira, em 25 de janeiro de 1554.

O local da final entretanto ainda é dúvida. Isso porque o Estádio do Pacaembu passa por reformas desde junho de 2021. A concessionária Allegra Pacaembu é a grande responsável pela obra, disposta a modernizar o local com muito mais espaço para receber eventos, shows, galerias, e até mesmo criar o próprio complexo poliesportivo do estádio.

Algumas opções já aparecem no radar da Federação. São elas o Estádio do Morumbi, casa do São Paulo, o Allianz Parque, do Palmeiras, e até mesmo a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

