Copinha 2022: jogos da semifinal, data e onde assistir ao vivo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior está em apenas um passo de descobrir quem serão os finalistas da edição neste ano. Quatro equipes chegaram até a semifinal onde se enfrentam para disputar a vaga na grande decisão em busca do troféu de melhor elenco da base no Brasil. Dessa maneira, confira os confrontos e datas da semifinal na Copinha 2022.

Jogos da semifinal da Copinha 2022

A semifinal da Copinha apresenta quatro equipes em dois confrontos disputando a vaga na grande final. De um lado, América Mineiro e Santos se enfrentam em São Caetano enquanto buscam apresentar o melhor de si nos gramados para garantirem a classificação.

Do outro lado, o Palmeiras bateu o

Com 128 equipes, a Copinha conta com a fase de grupos em três rodadas, a segunda fase, a terceira, oitavas de final, quartas, semifinal e por fim a final onde será revelado o grande campeão.

Confira os jogos da semifinal da Copinha em 2022.

Sexta-feira (21/01):

América-MG x Santos – 20h (SporTV)

Sábado (22/01):

São Paulo x Palmeiras – 20h (SporTV)

Quando vai ser a final da Copinha 2022?

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai acontecer em 25 de janeiro de 2022, terça-feira, no dia do aniversário da cidade de São Paulo. O horário ainda será marcado pela Federação Paulista de Futebol.

Em todas as edições, a decisão da competição acontece coincide propositalmente na comemoração do aniversário da cidade, a responsável pela realização do torneio. Outra tradição é o Estádio do Pacaembu ser o palco da disputa, conhecido por ser a casa de todas as equipes paulistas em confrontos do Campeonato Paulista, Brasileirão e até Libertadores.

Entretanto, desde que o espaço está em reformas por opção da Prefeitura de São Paulo, a Federação ainda precisa definir qual será o substituto do confronto final. Alguns nomes, no entanto, foram citados por torcedores como o Allianz Parque, Neo Química Arena, Morumbi e até a Arena Fonte Luminosa, no interior do estado, são cotados.

Será possível acompanhar ao vivo a final da Copinha 2022 pelo canal SporTV, disponível em emissoras por assinatura. No entanto, outra opção para não-assinantes é o Eleven Sports e a TV Paulistão Play, de graça para o público.

